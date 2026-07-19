Varga Mihály Frankfurtból kapott fontos jelzést, ennek örülni fog a forint is

Az Európai Központi Bank a jövő héten valószínűleg elhalasztja az idei második kamatemelést, miközben ezt a lehetőséget szeptemberre nyitva tartja - írja a Bloomberg. Ha ez így lesz, az segítheti a forintot.

Jó hírt kapott a forint Frankfurtból, egyenesen az EKB főhadiszállásáról / Fotó: Liesa Johannssen

Eltekinthet az EKB a júliusi kamatemeléstől

Miután júniusban az energiaárak megugrását követően megemelték az alapkamatot, az euróövezeti döntéshozók abban bíztak, hogy a Washington és Teherán közötti béketárgyalások mérséklik a konfliktus fogyasztói árakra gyakorolt ​​​​hatását.

A Hormuzi-szoroson áthaladó hajóforgalmat veszélyeztető harcok újbóli fellángolása azonban meghiúsította ezt a reményt

- árulta el Jannisz Sztournarasz, a görög jegybank elnöke, aki egyben az EKB döntéshozatalra jogosult kormányzótanácsának is tagja.

A júniusi ülés óta beérkezett adatok azonban a csütörtöki ülésen valószínűleg még nem késztetik az Európai Központi Bank (EKB) kormányzótanácsát azonnali cselekvésre.

Az olaj- és gázárak ugyanis közel állnak a monetáris politikai döntéshozók által a múlt hónapban felvázolt alapforgatókönyvhöz, az infláció pedig a vártnál jobban lassult, és valószínűleg az EKB kedden esedékes banki hitelezési felmérése sem változtatja meg jelentősen a képet.

Az EKB ezért nyugodtan kivárhatja, hogyan alakul a helyzet a nyár folyamán. Christine Lagarde elnök a szeptemberre halasztást az őszi ülés előtt várható adatcunamival is indokolhatja, hiszen két további inflációs adat, a második negyedéves növekedésről szóló elemzés és számos üzleti felmérés is beérkezik addigra.

Az első fontos adatsor a következő pénteken fut be, amikor az S&P Global közzéteszi a havi beszerzésimenedzser-indexet. Júniusban a valutablokk összetett mutatója pontosan 50-re emelkedett, ami a növekedést a zsugorodástól elválasztó küszöbérték.

A befektetők és a makróelemzők ugyanakkor úgy vélik, hogy ezek az új információk végül meggyőzik az EKB Kormányzótanácsát, hogy a kamatemelés mellett döntsön a szeptember 10-i ülésen.

Mit mond a Bloomberg Economics?

Arra számítunk, hogy az EKB júliusban változatlanul hagyja az alapkamatot, mielőtt szeptemberben emelne. A szigorúbb hitelfeltételek hozzájárulnak az energiasokk inflációs hatásának mérsékléséhez, megakadályozva a még magasabb kamatlábak szükségességét



—mondta Simona Delle Chiaie, a Bloomberg vezető elemzője.