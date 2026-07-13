Varga Mihály optimista, fontos részleteket árult el a további kamatcsökkentésekről

Varga Mihály a Magyar Bankszövetség éves testületi ülésén óvatosan optimista véleményt fogalmazott meg. A jegybankelnök szerint a bizonytalan nemzetközi környezet ellenére a magyar gazdaság stabilizálódik.

Varga Mihály jegybankelnök / Fotó: AFP

A helyzet az elemzők szerint is kedvező, de a közép-európai régió országai más és más kihívásokkal küzdenek. Csehországban a feszes munkaerőpiac, míg Lengyelországban a magas költségvetési hiány okozhat problémát.

Varga Mihály szerint a magyar gazdaság stabil lábakon áll

A magyar bankrendszer tőkehelyzete továbbra is erős, likviditása bőséges, így hatékonyan támogatja az ország pénzügyi stabilitását − jelentette ki Varga Mihály, aki arról is beszélt, hogy

az MNB továbbra is partnerként tekint a bankszövetségre az ügyfelek védelme, a pénzügyi kibercsalások visszaszorítása és a stabilitás védelme terén.

A bizonytalan világgazdasági folyamatok közepette még inkább felértékelődnek a pénzpiaci szektor stabilan működő intézményei és a stabilitást megalapozó szakmai együttműködések − mutatott rá Varga Mihály, majd hozzátette, hogy ezért is nagy jelentőségűek azok az eredmények, amelyeket az MNB és a bankszövetség az elmúlt egy évben közösen ért el a hazai pénzügyi szolgáltatások piacán.

A jegybankelnök arról is beszámolt, hogy a legutóbbi adatok alapján

a hazai bankrendszer tőkemegfelelési mutatója 21 százalékot ért el, amely történelmi csúcsnak számít.

Magyarország pénzügyi stabilitásának szempontjából kiemelten fontos, hogy az inflációs kilátások kedvezőbbé váltak, miközben a globális kockázatok mérséklődtek. A tavaly év eleji, 5 százalék feletti infláció idén júniusra 1,7 százalékra mérséklődött, az idei első félév folyamatainak elemzését követően pedig a korábban 3,8 százalékban meghatározott idei inflációs várakozást 1,8 százalékra tudták mérsékelni − ismertette Varga Mihály, majd elmondta, hogy erre való tekintettel változtatta a monetáris tanács június végén 6 százalékra az alapkamatot,

nyár végén pedig további kamatcsökkentésekre is lát teret.

Az óvatos és türelmes megközelítés helyességét tehát a piaci stabilitás és a nagymértékben csökkenő inflációs várakozások visszaigazolják − közölte az MNB.