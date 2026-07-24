Elege lett a Molnak a NAV-ból, gigantikus pert indított: 126 milliárd forint befizetett adót követel vissza tőle – a magyar költségvetésnek sem mindegy, mi fog történni

A pénteki kereksedés végén új történelmi csúcsnak örülhettek a Mol részvényesei, az olajpapír a napközi abszolút, 4478 frintos rekordot követően 4474 forinton zárták a napot, ami minden eddiginél magasabb záróérték. Az olajtársaság a tőzsdei kicsengetést követően is tartogatott meglepetést, ugyanis bejelentette: keresetleveleket nyújtott be a magyarországi széndioxid-kvóta adóval kapcsolatban.

Hernádi Zsolt Mol-vezér Fotó: Lakatos Péter

A Mol és a széndioxid-kvóta adóalany leányvállalatai 2026. áprilisában kérelmet nyújtottak be a Nemzeti Adó- és Vámihivatal (NAV) részére a Magyarországon 2023 óta hatályos széndioxid-kibocsátás után kivetett adó befizetéseinek visszaigénylésével kapcsolatosan, amelyet az adóhatóság elutasított.

Az Európai Unió Bíróságának C-519/24. számú ügyben 2026. április 16-án hozott ítélete szerint a széndioxid-kvóta adó ellentmond európai uniós irányelveknek.

Az olajtársaság és a széndioxid-kvóta adóalany leányvállalatai a pénteken keresetleveleket nyújtottak be az illetékes törvényszékek felé, melyben az illetékes törvényszékeket a NAV elutasító határozatainak megsemmisítésére és az adóhatóság új eljárásra történő felszólítására kérik.

A per tárgyának értékét a Mol csoport a benyújtott keresetlevelekben összesen 126 milliárd forintban (megközelítőleg 395 millió dollár) állapította meg, amely tartalmazza a visszaigényelt adó összegét és a kapcsolódó késedelmi kamatokat is.

Ahogyan azt a Világgazdaság is megírta a Concorde két héttel ezelőtt kiadott elemzése alapján, Magyarországnak 424 milliárd forintot kell visszafizetnie az EU Bíróság ítélete nyomán, amely a kiegészítő bányajáradékot és a CO2-kvótaadót jogellenesnek minősítette.

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A döntés egyik fő kedvezményezettje pedig a Mol, bár az érintettek körébe más vállalatok (O&GD, Horizont Energia, Nitrogénművek) is beletartoznak. Ezért nem valószínű, hogy a Mol a teljes 424 milliárd forintot megkapja. Mindazonáltal a közlemény arra utal, hogy a magyar kormány előrelátható időn belül rendezheti a visszafizetést.