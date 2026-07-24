150 millió európai ügyfélre hajt a Revolut, már a nagybankok között versenyeznek: Magyarország az egyik legfontosabb piac, minden negyedik felnőttnek van számlája

Fintech szolgáltatóként indult, mára Európa egyik legnagyobb lakossági bankja lett a Revolut. Az Európai Unióban jelenleg már 58 millió ügyféllel rendelkeznek, és az elmúlt két évben immár az Európai Központi Bank (EKB) felügyelete alatt működnek, amely a világ egyik legszigorúbb szabályozó hatósága – hangzott el a pénzintézet zárt körű sajtóvacsoráján.

Száguld a Revolut: az Audi Forma-1-e csapatának is névadó szponzora / Fotó: Nicolas Economou / AFP

„Büszkék vagyunk fintech gyökereinkre, de úgy gondolom, hogy ezt a szakaszt már jó ideje magunk mögött hagytuk, ma már Európa legnagyobb bankjai közé tartozunk. Ráadásul továbbra is dinamikus növekedési pályán haladunk: világszerte átlagosan minden 17. nap egymillió új ügyfél csatlakozik hozzánk, akiknek a legnagyobb része Európából érkezik” – ismertette Kuba Fast, a Revolut Bank Europe vezérigazgatója

Hozzátette, hogy ezzel együtt is még mindig csak az út elején járnak. Ha egy tízfokozatú skálán kellene elhelyeznie magunkat, azt mondaná, hogy nagyjából a harmadik lépcsőfokon állnak jelenleg.

„Meggyőződésünk, hogy Európában könnyedén elérhetjük a 100–150 millió ügyfelet, miközben jelenleg még csak 58 milliónál tartunk. Tehát óriási növekedési potenciál áll előttünk” – jelentette ki Kuba Fast.

Magyarország az egyik legfontosabb piac

A CEO az egyik legfontosabb célként jelölte meg, hogy egyre több ügyfél elsődleges bankjaként tekintsen a Revolutra. Az ilyen ügyfelek száma is gyorsan növekszik, ebben a mutatóban Európában mintegy 45 százalékos bővülést értek el. Jelentős lehetőséget látnak az ügyfelek megtakarításainak kezelésében és a hitelezési üzletág fejlesztésében is. Kiemelte, hogy európai sikertörténetként tekintenek magunkra, mivel ma már Európa egyik legnagyobb magántulajdonban lévő vállalatának számítanak.

Magyarország a Revolut tíz legfontosabb piaca közé tartozik

– jelentette ki Wiktor Stopa, a bank a közép- és kelet-európai, valamint a nyugat-európai régió növekedésért felelős vezetője.

Szerinte ez a kezdetektől fogva így volt. Ma már minden negyedik magyar felnőtt rendelkezik Revolut-számlával. És már régen túlléptek azon a képen, hogy a Revolut csupán egy külföldi költésekre alkalmas fintech alkalmazás lenne.