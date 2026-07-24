150 millió európai ügyfélre hajt a Revolut, már a nagybankok között versenyeznek: Magyarország az egyik legfontosabb piac, minden negyedik felnőttnek van számlája
Fintech szolgáltatóként indult, mára Európa egyik legnagyobb lakossági bankja lett a Revolut. Az Európai Unióban jelenleg már 58 millió ügyféllel rendelkeznek, és az elmúlt két évben immár az Európai Központi Bank (EKB) felügyelete alatt működnek, amely a világ egyik legszigorúbb szabályozó hatósága – hangzott el a pénzintézet zárt körű sajtóvacsoráján.
„Büszkék vagyunk fintech gyökereinkre, de úgy gondolom, hogy ezt a szakaszt már jó ideje magunk mögött hagytuk, ma már Európa legnagyobb bankjai közé tartozunk. Ráadásul továbbra is dinamikus növekedési pályán haladunk: világszerte átlagosan minden 17. nap egymillió új ügyfél csatlakozik hozzánk, akiknek a legnagyobb része Európából érkezik” – ismertette Kuba Fast, a Revolut Bank Europe vezérigazgatója
Hozzátette, hogy ezzel együtt is még mindig csak az út elején járnak. Ha egy tízfokozatú skálán kellene elhelyeznie magunkat, azt mondaná, hogy nagyjából a harmadik lépcsőfokon állnak jelenleg.
„Meggyőződésünk, hogy Európában könnyedén elérhetjük a 100–150 millió ügyfelet, miközben jelenleg még csak 58 milliónál tartunk. Tehát óriási növekedési potenciál áll előttünk” – jelentette ki Kuba Fast.
Magyarország az egyik legfontosabb piac
A CEO az egyik legfontosabb célként jelölte meg, hogy egyre több ügyfél elsődleges bankjaként tekintsen a Revolutra. Az ilyen ügyfelek száma is gyorsan növekszik, ebben a mutatóban Európában mintegy 45 százalékos bővülést értek el. Jelentős lehetőséget látnak az ügyfelek megtakarításainak kezelésében és a hitelezési üzletág fejlesztésében is. Kiemelte, hogy európai sikertörténetként tekintenek magunkra, mivel ma már Európa egyik legnagyobb magántulajdonban lévő vállalatának számítanak.
Magyarország a Revolut tíz legfontosabb piaca közé tartozik
– jelentette ki Wiktor Stopa, a bank a közép- és kelet-európai, valamint a nyugat-európai régió növekedésért felelős vezetője.
Szerinte ez a kezdetektől fogva így volt. Ma már minden negyedik magyar felnőtt rendelkezik Revolut-számlával. És már régen túlléptek azon a képen, hogy a Revolut csupán egy külföldi költésekre alkalmas fintech alkalmazás lenne.
„Bank vagyunk. Magyarországi bankfiókot nyitottunk, és helyi szereplőként működünk. A magyar Revolut-ügyfelek tranzakcióinak 80 százaléka belföldi tranzakció. Ezek nem a nyaralásokhoz kapcsolódó fizetések, hanem a mindennapi élet részei: barátok közötti pénzküldés, vásárlások, hétköznapi banki műveletek Magyarországon” – ismertette Wiktor Stopa.
Hozzátette, hogy a magyarországi bankfiók megnyitásával párhuzamosan megduplázták a hazai munkatársaink számát. Céljuk az, hogy ügyfélszám és piaci jelenlét alapján is Magyarország egyik legjelentősebb bankjaként tekintsenek rájuk, és ügyfeleink megbízható bankként gondoljanak a Revolutra.
„A bankfiók megnyitása után folyamatosan azon dolgozunk, hogyan tudunk még nagyobb értéket nyújtani ügyfeleinknek. Ennek egyik példája az azonnali megtakarítási számlánk bevezető, 4,25 százalékos kamatot kínáló promóciója. Ez is jól illeszkedik stratégiánkba: túl kívánunk lépni eredeti szolgáltatási területeinken. A megtakarítások kulcsszerepet játszanak az ügyfélbizalom erősítésében, az ügyfélkapcsolatok elmélyítésében és abban, hogy ügyfeleink számára elsődleges pénzügyi partnerként jelenjünk meg” – emelte ki a bankvezető.
Látják a növekedési potenciált
„A növekedésünk történetében talán a legérdekesebb, hogy továbbra is rengeteg ügyfelünk ajánlja a Revolutot barátainak. Ennél jobb jelzést aligha kaphat egy vállalat. Az ajánlási programjaink ugyan ösztönzik ezt, de a valódi érték az organikus növekedésben rejlik: ügyfeleink saját tapasztalataik alapján ajánlanak bennünket másoknak” – egészítette ki Kuba Fast.
A vezérigazgató elmondta, hogy amikor csatlakozott a céghez, a cél még 15–20 millió ügyfél volt globálisan, néhány hónappal ezelőtt pedig már 75 milliónál jártak, és szerinte még mindig nem használták ki teljes a piaci potenciáljukat. Úgy látják, hogy Magyarországon is óriási növekedési lehetőség áll előttük. Emiatt szerveznek helyi aktivitásokat és eseményeket, mert tudják, hogy jelenlétük tovább erősíthető, és a régió továbbra is a legsikeresebb piacaik közé tartozik.
Wiktor Stopa felidézte, hogy Magyarországgal kapcsolatban egy másik fontos fejlemény is történt, ugyanis integrálódtak a hazai azonnali fizetési infrastruktúrába, több helyi piaci szereplővel együttműködve. Szeretnének aktív tagjai lenni ennek a szakmai közösségnek, részt venni a közös munkában és hozzájárulni a magyar pénzügyi ökoszisztéma fejlődéséhez.
A Wizz Air a Revolut egyik legfontosabb partnere
Tavaly márciusban a Revolut stratégiai partnerséget kötött a Wizz Airrel, melynek keretében több mint 60 millió ügyfél számára vált elérhetővé a biztonságos, egykattintásos fizetés a légitársaság mobilalkalmazásában és a honlapján keresztül. Ennek kapcsán a Világgazdaság kérdésére elmondták, hogy a Wizz Air az egyik legnagyobb partnerük, és rendkívül jelentős tranzakciós volument bonyolítanak le rajtuk keresztül.
A Revolut Pay mögött ugyanaz a szemlélet áll, amelyből maga a Revolut is született, a cél az, hogy a fizetés a lehető legkevesebb kényelmetlenséggel járjon. A magas tranzakciószámoknak köszönhetően a Wizz Air az egyik legfontosabb partnerükké vált ezen a területen. Az utasok a saját pénznemükben is fizethetnek, ami szintén javítja a felhasználói élményt.
„Az ügyfél-visszajelzések alapján egyértelműen elégedettek vagyunk. A felhasználóktól és a partnereinktől is nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. A légiutas-kísérők külön bemondják, hogy a fedélzeten bankkártyával, hitelkártyával vagy Revoluttal is lehet fizetni. Ez számomra azt mutatja, hogy valódi ügyféligény van erre a megoldásra, különben ezt nem emelnék ki külön. Ez is azt igazolja, hogy a szolgáltatás jól illeszkedik a Wizz Air célközönségéhez, és maga a fizetési megoldás is bevált” – foglalta össze Wiktor Stopa.