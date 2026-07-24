Újabb csapás a Velencei-tónak: fürdési tilalom lépett életbe öt strandon
Fürdési tilalmat rendeltek el öt velencei-tavi és egy dunaújvárosi strandon, miután a hatósági vizsgálatok a határértéket meghaladó bakteriális szennyezést mutattak ki. A korlátozás addig marad érvényben, amíg a vízminőség ismét megfelel az előírásoknak, miközben a Velencei-tó vízszintje történelmi mélységbe süllyedt – írta az Időkép.
Fürdési tilalmat rendelt el a Fejér Vármegyei Kormányhivatal több népszerű természetes fürdőhelyen, miután a rendszeres hatósági vízminőség-ellenőrzések során a megengedett határértéket meghaladó bakteriális szennyezést mutattak ki.
Július 23-tól öt velencei-tavi strandon lépett életbe a korlátozás.
A fürdőzés jelenleg nem engedélyezett
- az Agárd Park Strand Kempingben;
- a Tini Strandon;
- a Velence Északi Strandon;
- a Velence Korzó és Szabadstrandon;
- valamint a Velence Resort & Spa strandján.
A korlátozás tovább bővül: július 24-től a dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabadstrandon is tilos a fürdőzés ugyanezen okból.
A kormányhivatal tájékoztatása szerint a döntést a Fejér vármegyei természetes fürdőhelyeken végzett rendszeres laboratóriumi vízminőség-vizsgálatok eredményei indokolták. A minták a határértéknél magasabb bakteriális szennyezettséget jeleztek, ezért a lakosság egészségének védelme érdekében visszavonásig érvényes fürdési tilalmat rendeltek el.
Nyár végéig is kitarthat a fürdési tilalom
A hatóságok közlése szerint a szükséges intézkedések már folyamatban vannak, emellett újabb kontrollvizsgálatokat is végeznek. Amint a laboreredmények igazolják, hogy a víz minősége ismét megfelel az előírásoknak, a fürdési tilalmat haladéktalanul feloldják.
A mostani korlátozás különösen érzékeny időszakban érkezett, hiszen a Velencei-tó egyébként is rendkívül nehéz helyzetben van. A hosszan tartó csapadékhiány és a forró nyári időjárás miatt a tó vízszintje tovább csökkent.
Péntek reggel az agárdi vízmérce mindössze 35 centiméteres vízállást mutatott, ami a tó történetének egyik legalacsonyabb értéke. A szakemberek szerint az alacsony vízszint nemcsak a turizmust érinti kedvezőtlenül, hanem a tó ökológiai állapotára és vízminőségére is jelentős hatással lehet. A most elrendelt fürdési tilalom is rámutat arra, hogy a Velencei-tó egyszerre küzd a vízhiánnyal és a romló vízminőséggel, ami komoly kihívást jelent a nyári szezon közepén.
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