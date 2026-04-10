Meghozta a 240 milliárdos döntést a Mol: kinyílik a pénzcsap – hatalmas összeget osztanak szét

Megtartotta pénteken az éves rendes közgyűlését a Mol, ahol a részvényeseik az olajtársaság tavalyi beszámolóinak elfogadása mellett osztalékról és sajátrészvény-vásárlásról is döntöttek.

Az eredetileg tervezett időponthoz képest két héttel korábban megtartott részvényesi gyűlésen a befektetők számára minden bizonnyal a legfontosabb és leginkább várt napirendi pont az igazgatóság osztalékjavaslatának elfogadása volt.

Döntöttek a tulajdonosok: így fizet osztalékot a Mol

A Mol a tavalyi eredményéből összesen 241,2 milliárd forint kifizetését javasolta, ami részvényenként 300 forint osztalékot jelent. Ez két tételből, egy 180 forintos alaposztalékból és 120 forint rendkívüli kifizetésből áll össze.

A csütörtöki záró árfolyam alapján 7,5 százalékos osztalékhozamot kínál a Mol-részvény, amely a régiós szektortársak közül is az egyik legnagyvonalúbbnak számít.

A pénteki közgyűlésen egyhangúlag elfogadott, 2026-os kifizetés 9,1 százalékos emelést jelent a tavaly kifizetett összeghez képest.

A kifizetés ütemezéséről később tájékoztat a vállalat, ha folytatódik a korábbi évek gyakorlata, akkor valamikor a nyár folyamán érkezhet meg a részvényesi juttatás a tulajdonosokhoz.

Az olajtársaság idei osztalékából a legnagyobb mértékben

a Mol 10,49 százalékos tulajdonosa, a Mol-Új Európa Alapítvány,

a részvények 10 százalékát birtokló Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány,

valamint a szintén 10 százalékos tulajdonos Mathias Corvinus Collegium Alapítvány részesedik.

A nagytulajdonosok közé tartozik még a Mol két munkavállalói résztulajdonosi programszervezete (összesen 7,95 százalék), valamint az OTP Bank is, amely 5,43 százalékos részvénycsomaggal rendelkezik.

Az egyik legnagyobb magyar társaság közgyűlése felhatalmazta a Mol vezetőségét saját részvények vásárlására is. A jóváhagyott határozati javaslat alapján a menedzsment a következő másfél évre kapta meg a lehetőséget, hogy Mol-részvényeket vásároljon, azzal a kikötéssel, hogy a részvénytársaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 25 százalékát.