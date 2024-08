A tanévkezdés a zálogházaknak is jó üzlet

A hamarosan kezdődő tanév sok család számára jelent anyagi kihívást, amit vannak, akik zálogkölcsön segítségével hidalnak át – derül ki a BÁV szerdai közleményéből.

A tanévkezdés előtt sokan fordulnak a zálogházakhoz / Fotó: Shutterstock

A tanévkezdést megelőző időszakban a BÁV országos hálózatában szerzett tapasztalatok alapján nagy arányban, kifejezetten az iskolakezdés költségeinek fedezésére vesznek fel gyorskölcsönt. Erre azért van szükség, mert bár a tankönyvek ára támogatott, a tanszerek, iskolatáska, kinőtt ruhák, cipők pótlása jelentős költségekkel jár. Ezt egy friss kutatás is alátámasztja, mely szerint a szülők 69 százalékának meghatározó pénzügyi terhet jelent a beiskolázás, további 6 százalék pedig valószínűleg az elvárt minimumot sem fogja tudni előteremteni.

Záloghitelt munkáltatói igazolás nélkül is fel lehet venni

A BÁV arra is felhívja a figyelmet, hogy

az aranyat tartalmazó családi ékszerek is használhatók zálogkölcsönök fedezeteként, melyhez még munkáltató igazolásra sincs szükség, míg a futamidő 30, 60 vagy 90 nap lehet

„Fiókjainkban a hitelgondoskodásra is felhívjuk a figyelmet. Ha valaki meg tudja tartani az aranyat, esetleg még gyűjt is hozzá, jól jár. A nemesfém ugyanis gazdasági bizonytalanságok esetén is megtartja az értékét. A fizikai aranyba való befektetés előnyei közé tartozik, hogy könnyen hozzáférhető, jól mobilizálható, és földrajzi helytől függetlenül gyorsan eladható, vásárolható. Fontos, hogy csak minőségi, megbízható forrásból vásároljunk befektetési célú aranyat. A pandémia és a 2022 februárja óta zajló külpolitikai események óta a BÁV Zrt.-nél is jelentősen emelkedett az értékesített arany mennyisége. Mindezt erősítette, hogy május végén az arany árfolyama elérte és azóta többször is átlépte a történelmi 2450 dolláros csúcsot” – mondta Majtényi Kálmán, a BÁV Zrt. igazgatóságának tagja.

A BÁV mindemellett műtárgyakkal vagy festményekkel fedezett gyorskölcsönt is nyújt, sőt a cég legújabb terméke az okoseszközökkel fedezett hitel, melyek a BÁV nyíregyházi (Hősök tere 3.) és budapesti (IV. kerület, Kemény G. u. 6.) fiókjaiban érhetők el.