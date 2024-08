Egyre több magyar cég adósodik el devizában

Nem mindenkinek kockázatos a devizahitel

Devizahitelt főként olyan vállalkozásoknak érdemes felvenniük, melyek jelentős devizabevétellel rendelkeznek, például exportálnak vagy devizaalapon értékesítenek Magyarországon. Az utóbbira példák az ingatlanpiac egyes szereplői, amelyek euróban adják meg a bérleti díjakat. A forintbevételű cégek ugyanakkor jelentős árfolyamkockázattal néznek szembe, ahogy a 2008–2009-es pénzügyi válság előtt devizában eladósodott jelzáloghitelesek.

Az MNB adatai szektorszinten is bemutatja a vállalati hitelezést. Ebből kiderül, hogy a mezőgazdaságban 670-ről 660 milliárd forintra csökkent a hitelállomány, noha az NHP kifutása óta ez a szektor is felvett 100 milliárd forintnyi devizahitelt. A korábban főként forinthitelekben gondolkodó élelmiszeriparban is nőtt a devizahitel-állomány aránya, miközben a teljes tartozás csökkent. Ugyanakkor

a mindig is exportra termelő, főként korábban is devizában eladósodó vegyipar, kőolaj- és gyógyszeripar hitelállományának nagyobbik fele továbbra is deviza, és a 637,1 milliárd forintnyi állomány történelmi csúcs.

A villamosenergia-, gáz- és gőzellátás, légkondicionálás ágazat, valamint a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás főként devizahitelekből növekszik, ahogy devizahitelekre álltak át a szállítás-raktározással és az ingatlanügyekkel foglalkozó vállalkozások is. A forinthitelekre alapozó építőiparban ugyanakkor megtorpant a hitelállomány növekedése, míg a főként szintén forintalapon eladósodó kereskedelemben csökkent a tartozások összege.