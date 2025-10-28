Deviza
Figyelem: ma estétől leállások lesznek az egyik nagybanknál

Az Erste Banknál ma estétől egyes szolgáltatások nem vagy csak részlegesen lesznek elérhetők digitális fejlesztések miatt.
Világgazdaság
2025.10.28, 12:03

Bankszünnap lesz az Erste Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint – hívja fel a figyelmet az Origo. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

szb20081010_6686, Erste Bank
Ma estétől leáll az Erste Bank több szolgáltatása / Fotó: Székelyhidi Balázs

Mint a honlapjukon írják, rendszereiken október 28. 22:00 és október 29. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, ami több szolgáltatás működését is befolyásolja.

Az Erste Bank alábbi szolgáltatásai továbbra is elérhetők lesznek:  

  • Internetes vásárlás
  • Azonnali átutalások fogadása
  • Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
  • Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal-szolgáltatások
  • Mobilegyenleg feltöltése

Nem lesznek elérhetők ezek a szolgáltatások:

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása 
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS-szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

 

