Óriási üzletet jelentett be az OTP: felvásárolta a nagy magyar céget – következik a folytatás

Az OTP Bank képviselői szerződést írtak alá a hitelközvetítő Financial Expert Kft. (Finex) megvásárlásáról – közölte a pénzintézet. Az egyelőre a versenyhivatali jóváhagyásra váró tranzakció, amelynek pénzügyi részleteit üzleti titoknak tekintik, azt szolgálja, hogy az OTP csoport tovább növelje jelenleg is aktív és kiemelt jelenlétét a hitelközvetítői piacon.

A Finex az öt legnagyobb független hitelközvetítő cég egyike. A tájékoztatásuk szerint céljuk, hogy a Finex továbbra is többes pénzügyi partnerként több különböző pénzügyi szolgáltató hiteltermékét kínálja. Becsei András, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese a közleményben kiemelte: a Finex csatlakozása fontos mérföldkő az OTP csoport ökoszisztéma-építési stratégiájában.

Egy stabil, szakmailag elismert szereplővel bővülnek, amely évtizedek óta meghatározó a hazai hitelközvetítői piacon – tette hozzá. A Finex mostantól egy olyan korszerű ökoszisztémába illeszkedik, ahol az ingatlanvásárlás, a pénzügyi tanácsadás és a finanszírozás szolgáltatásai egy kézből érhetők el. Ez az ügyfelek számára egyszerűbb, átláthatóbb és akár gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé.

Az OTP csoport keresi és vizsgálja az akvizíciós célpontokat

Létay Balázs, az OTP Bank igazgatója azt emelte ki, hogy az OTP csoport a továbbiakban is aktívan keresi és vizsgálja az akvizíciós célpontokat, hogy tovább erősítse meghatározó piaci szerepét Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban. A Finex megvásárlása jelzi, hogy a külföldi akvizíciók mellett a belföldi növekedést is kiemelten kezelik.

Eckert László, a Financial Expert Kft. alapító-tulajdonosa szerint a tranzakció a tudatos építkezési folyamat következő lépcsőfoka. Céljuk, hogy még modernebb és innovatívabb működési modellt alakítsanak ki, amely erősíti a szektor szakmai színvonalát és új fejlődési lehetőségeket nyit. Az OTP csoporttal való együttműködés stabil alapot teremt ehhez – tette hozzá.

Az OTP csoport a hitelközvetítő partnereivel az elmúlt évtizedekben kiépített kiváló kapcsolatait továbbra is stratégiai fontosságúként kezeli. A bejelentett tranzakció ezen együttműködéseket nem befolyásolja – jegyezték meg a közleményben.