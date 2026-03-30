Ezért hajtanak a legfiatalabb ügyfelekre is a bankok
Egyre bővebb kínálatból válogathatnak azok a szülők, akik egészen kiskorú gyereküknek kívánnak önálló bankszámlát nyitni. Adataink szerint nő azoknak a pénzügyi szolgáltatóknak a köre, amelyek már egészen kicsi kortól – akár a gyermek születésétől – lehetővé teszik a bankszámlanyitást, emellett egyre több banknál lehet online csatornán keresztül is végigvinni a folyamatot.
A banki kínálat persze egyáltalán nem egységes: vannak pénzintézetek, amelyek csak a 14 év feletti korosztályra céloznak, és a 18 év alatti fiataloknál több helyen elvárás – a szülő jelenlétében végrehajtott – bankszámlanyitás is. Abban viszont feltétlenül hasonlítanak egymásra ezek a számlacsomagok, hogy számos díjmentes, illetve kedvezményes szolgáltatást is tartalmaznak: így a díjmentes számlavezetés, és az első évben ingyenes bankkártya szinte minden szolgáltatónál elérhető, miközben a tranzakciók díjainál is több engedményt nyújtanak a bankok.
Hosszabb időtávban gondolkodnak a bankok
Ugyan nehéz lehet elképzelni, de a gyerekszámlák több előnnyel is rendelkeznek mind a pénzintézetek, mind a fiatalok (és a szüleik) szempontjából. Ami a bankokat illeti, ugyan számukra elengedhetetlen, hogy különlegesen vonzó kondíciókkal árulják ezeket a csomagokat – hiszen egyébként a jellemzően alacsony forgalom miatt az ügyfeleknek egyszerűen nem érné meg a fenntartásuk –, hosszabb távon jó eséllyel megtérül nekik is a befektetés. Ez részben azért van így, mert ha a gyermekek elégedettek a nekik nyújtott szolgáltatásokkal, jó eséllyel akkor is az adott bank kínálatából válogatnak majd, ha már felnőttként nagyobb számlaforgalmat bonyolítanak, vagy hitelre lesz szükségük. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a gyerekeken keresztül a szülőket is jobban magukhoz tudják kötni a bankok: ez pedig azért fontos, mert a gyermeküknek számlát nyitó felnőttek általában magasan képzettek, jó jövedelmi helyzetűek, tehát feltételezhető róluk, hogy jelentős számlaforgalmat bonyolítanak, és több egyéb terméket is igénybe vesznek.
Mit kezd a bankszámlájával a kisiskolás gyerek?
Első látásra az is nagy kérdés lehet, hogy egy általános iskolába járó – esetleg még fiatalabb – gyermek mit kezd egy saját bankszámlával, 6-7 éves korától meg akár saját bankkártyával is. Értelemszerűen az egyik legfontosabb előny az időben megkezdett pénzügyi edukáció: a saját számlán keresztül a gyermek megismerkedhet az alapvető pénzügyi fogalmakkal, felismerheti a takarékoskodás, megtakarítás jelentőségét. A saját számla emellett egy csapásra megoldhatja a zsebpénz kezelésének problémáját, miközben váratlan helyzetekben a szülő bármikor tud pénzt átutalni a gyerek számlájára. Természetesen a gyermekeknek szóló számlakonstrukcióknál a pénzügyi szolgáltatók kellő hangsúlyt helyeznek a teljes szülői kontrollra is: a gyerekeknek szóló konstrukcióknál például a szülő állíthatja be a kártyás költési limiteket, miközben minden tranzakcióról ő is azonnali értesítést kap, illetve a gyermek a megtakarításokhoz sem tud önállóan hozzáférni.
A kedvezmények árnyalatai
Ahogy korábban már volt róla a szó, a díjmentes számlavezetés majdnem kötelező elem a legfiatalabbaknak szóló csomagoknál, a BiztosDöntés diákszámla-kalkulátora szerint azért bőven fedezhetők fel különbségek az egyes ajánlatok között:
- Az OTP Bank OTP Junior számlája akár már születés után igényelhető, miközben online és fiókban is megnyitható. A számlavezetés díjmentes, az OTP Mobilbank használata ingyenes, a Mastercard Online Junior Start kártya pedig hétéves kortól igényelhető. A 14 év felettiek havi 100 000 forintig díjmentesen utalhatnak elektronikusan, és a kedvezményprogramban akár 5–30 százalék pénzvisszatérítés is elérhető bizonyos partnereknél. A most futó, a 10 és 17 év közötti korosztályt érintő akcióban 20 000 forint jóváírás, és 20 000 forint értékű fizz kupon is járhat a számla mellé, ha teljesülnek a kért feltételek, és a szülő online nyitja meg a számlát.
- A Gránit Banknál online, szelfis számlanyitásra is van lehetőség, miközben a feltételek teljesítésével akár 60 000 forint jóváírás is elérhető. A számlavezetés és a bankkártya éves díja is nulla forint, a bankkártya 6 éves kortól igényelhető. A Gránit Family alkalmazás játékos feladatokon keresztül segíti a pénzügyi tanulást, a megtakarításokra pedig jelenleg évi 5 százalékos kamat érhető el.
- A Magnet Bank 14–24 évesek számára elérhető MagNext számlacsomagjánál a számlavezetés becsületkasszás alapon működik, 0 és 1 000 forint közötti összeg választható. Az első évben a bankkártya díjmentes, 50 000 forintig az elektronikus forintátutalások is díjmentesek. A számlacsomag 18 éves kor alatt csak bankfiókban igényelhető.
- Az Erste Cseperedő díjcsomag a gyermek születését követően, egészen 14 éves korig nyitható, bankkártya pedig 7 éves kortól igényelhető hozzá. A számla megnyitásának nincs költsége, mint ahogy a számlavezetés is ingyenes, ha pedig a gyereknek az előző 180 napban nem volt számlája a banknál, valamint bankkártyájával a következő hónap végéig legalább egyszer vásárol, akkor 20 000 forint jóváírást is kaphat.
- A K&H 14 év alattiaknak kínált ifjúsági számlacsomagjánál a számlavezetés díjmentes, és akár a számla mellé, akár önállóan szintén díjmentes megtakarítási számla is nyitható. A számlacsomaghoz 6 éves kortól Mastercard érintőkártya is igényelhető, ennek éves díja 0 forint.
- Az MBH Bank Diák Számlacsomagjánál a számlavezetés díjmentes, ha elektronikus kivonatot kér az ügyfél. A Mastercard Standard és Visa Classic kártyák éves díja nulla forint, az internet- és mobilbank használata is ingyenes. A számla 14 éves kortól érhető el, 18 év alatt bankfiókban nyitható meg.
- A Raiffeisen Bank Yelloo diákszámlája 14–24 éves fiataloknak érhető el. A csomagnál 6 hónap alatt akár 60 000 forint jóváírás is összegyűjthető egy most futó akció keretében, és szintén 60 000 forint jóváírás járhat ismétlődő befektetés esetén. A havi számlavezetési díj és az első éves bankkártyadíj is nulla forint. A számla 18 év felett mobilalkalmazáson keresztül is megnyitható.
- A CIB Bank 7–14 éveseknek kínált ECO Start számlájánál szintén díjmentes a számlavezetés, és az első évben a bankkártya díját is elengedik. A vásárlási limiteket kizárólag a törvényes képviselő állíthatja be, a gyermek lekérdezési joggal fér hozzá az online felületekhez. A számlanyitás csak bankfiókban lehetséges.