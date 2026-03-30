Ezért hajtanak a legfiatalabb ügyfelekre is a bankok

Egyre bővebb kínálatból válogathatnak azok a szülők, akik egészen kiskorú gyereküknek kívánnak önálló bankszámlát nyitni. Adataink szerint nő azoknak a pénzügyi szolgáltatóknak a köre, amelyek már egészen kicsi kortól – akár a gyermek születésétől – lehetővé teszik a bankszámlanyitást, emellett egyre több banknál lehet online csatornán keresztül is végigvinni a folyamatot.

A banki kínálat persze egyáltalán nem egységes: vannak pénzintézetek, amelyek csak a 14 év feletti korosztályra céloznak, és a 18 év alatti fiataloknál több helyen elvárás – a szülő jelenlétében végrehajtott – bankszámlanyitás is. Abban viszont feltétlenül hasonlítanak egymásra ezek a számlacsomagok, hogy számos díjmentes, illetve kedvezményes szolgáltatást is tartalmaznak: így a díjmentes számlavezetés, és az első évben ingyenes bankkártya szinte minden szolgáltatónál elérhető, miközben a tranzakciók díjainál is több engedményt nyújtanak a bankok.

Hosszabb időtávban gondolkodnak a bankok

Ugyan nehéz lehet elképzelni, de a gyerekszámlák több előnnyel is rendelkeznek mind a pénzintézetek, mind a fiatalok (és a szüleik) szempontjából. Ami a bankokat illeti, ugyan számukra elengedhetetlen, hogy különlegesen vonzó kondíciókkal árulják ezeket a csomagokat – hiszen egyébként a jellemzően alacsony forgalom miatt az ügyfeleknek egyszerűen nem érné meg a fenntartásuk –, hosszabb távon jó eséllyel megtérül nekik is a befektetés. Ez részben azért van így, mert ha a gyermekek elégedettek a nekik nyújtott szolgáltatásokkal, jó eséllyel akkor is az adott bank kínálatából válogatnak majd, ha már felnőttként nagyobb számlaforgalmat bonyolítanak, vagy hitelre lesz szükségük. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a gyerekeken keresztül a szülőket is jobban magukhoz tudják kötni a bankok: ez pedig azért fontos, mert a gyermeküknek számlát nyitó felnőttek általában magasan képzettek, jó jövedelmi helyzetűek, tehát feltételezhető róluk, hogy jelentős számlaforgalmat bonyolítanak, és több egyéb terméket is igénybe vesznek.