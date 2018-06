A bátraké az alacsony kamat

Változatlan intenzitással hirdetik személyikölcsön-akcióikat a bankok: az egy számjegyű kamathoz ugyanakkor többnyire milliós hitelösszeg igénylése és legalább átlagos nettó jövedelem is kell.

Továbbra is a személyi kölcsönök jelentik a második pillért – a lakáshitelek mellett – a lakossági finanszírozási piacon. Minden, a háztartások kiszolgálásában érdekelt pénzügyi szolgáltató érvényben tart akciókat, amelyeknél az elérhető éves kamat jellemzően 7–9 százalék között mozog – derül ki a bankok honlapjain elérhető tájékoztatókból.

A pénzügyi szolgáltatók többsége ugyanakkor a legkedvezőbb kamatok nyújtását szigorú feltételekhez köti.

A legfontosabb, hogy az igényelt összegnek el kell érnie a milliós nagyságrendet, és az igazolt nettó jövedelemnek is az átlag körül kell mozognia. (A legtöbb szolgáltató havi nettó 250 ezres limitet határoz meg a legkedvezőbb kondíciók eléréséhez, s ez az összeg is maximum két forrásból származhat.) Bár nem csak az egy számjegyű kamat eléréséhez szükséges, szintén alapfeltétel a 6-12 hónap folyamatos munkaviszony megléte is.

A nagy kölcsönösszegek alacsonyabb kamatokkal való jutalmazása persze két okból sem meglepő. Az egyik, hogy

az elmúlt időszakban folyamatosan kúszott feljebb a felső limit a személyi kölcsönöknél, s ma már az esetek döntő többségében 7 és 10 millió forint között mozog.

A másik, hogy az ingatlanfedezet nélküli fogyasztási hiteleknél sokszor azok az adósok igényelnek alacsonyabb összegeket, akiknek szoros a költségvetésük, s akiknél így a kölcsöntörlesztés az átlagosnál magasabb kockázattal jár.

