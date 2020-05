A hallgatók körében népszerű a Diákhitel Plusz

Már 8500 hallgató igényelte a május 1-jei bevezetés óta a Diákhitel Pluszt, tehát töretlen a kormányzati támogatással létrehozott pénzügyi termék sikere a fiatalok körében” – áll az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményében

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára kifejtette: ez a fajta kamatmentes és teljesen szabad felhasználású kölcsön segítséget nyújthat minden olyan felsőoktatási hallgatónak,

aki a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság miatt most pénzügyi nehézségekkel szembesül.

„Sok fiatal dolgozik a tanulmányai mellett, és sokuknak most nincs lehetőségük folytatni ezt. Másoknak a családja tud most kevesebb támogatást biztosítani – a Diákhitel Plusz nekik is lehetőséget jelent” – fejtette ki az államtitkár.

Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója elmondta, hogy talán még soha nem volt akkora szükség a diákhitelekre, mint ezekben a hónapokban. Úgy számolnak, hogy

idén összesen akár 35-40 ezer hallgató is fordulhat a Központhoz.

Elmondta továbbá, hogy a diákhitelezés fő feladata jelenleg, hogy sikerüljön megakadályozni az anyagi okokból történő felsőoktatási lemorzsolódás megnövekedését.

A vezérigazgató a Diákhitel Plusz kapcsán hangsúlyozta, hogy szinte minden hallgató a maximálisan igényelhető félmillió forintot kéri és már ezen a héten sor került az első folyósításokra.

Kiemelte, hogy igyekeznek rendkívüli gyorsasággal feldolgozni az igényléseket és

azok beérkezésétől számított két héten belül mindenki számára folyósítani a kért összeget,

hiszen a jelen helyzetre különösen igaz, hogy “kétszer ad, ki gyorsan ad”.

Schanda Tamás arról is beszélt, hogy a kormány célja továbbra is az, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek. „Ezért támogatjuk őket ebben a krízishelyzetben ezzel a lehetőséggel. De gondolnunk kell a jövőre is.

2010 óta a munkaalapú gazdaság és társadalom erősítésén dolgozik a kormány, és a továbbiakban is ezt fogjuk tenni, mert bebizonyosodott, hogy ez a jó út. A mostani hallgatók hamarosan főállású dolgozók lesznek.

Csak akkor lehet biztos a jövőjük, ha most a lehető legtöbb munkahelyet meg tudjuk védeni, illetve ha annyit, amennyit a járvány elpusztít, újra is tudunk teremteni – fejtette ki.