Választást tart Szerbia, december 17-én, vasárnap. Előrehozott referendumról van szó, amelynek szálai egy májusi eseményhez kötődnek, akkor az egyik belgrádi iskolában, majd pedig egy szerbiai településen lövöldözés áldozata lett több személy is.

Aleksandar Vucic és sokan mások.

Fotó: AFP

Az ellenzéki pártok próbálták meglovagolni a lakosság felháborodását, folyamatosan nyomás alatt tartották a kormányzati szerveket, őket okolták az erőszak terjedéséért, noha a lövöldözésnek nem volt politikai háttere. Tüntetéseket, tiltakozó felvonulásokat, különféle megmozdulásokat szerveztek. Ez az egyik oka annak, hogy előrehozott választásokat írtak ki, az sem mellékes azonban, hogy az ország komoly döntések meghozatala előtt áll.

A közeljövőben kell dönteni például arról, hogyan folytatják a Koszovóval kapcsolatos tárgyalásokat.

De mind nagyobb nyomás nehezedik Szerbiára, hogy szankciókat vezessen be Oroszországgal szemben. Ezen kívül számos egyéb, az ország jövője szempontjából sorsdöntő, vagy fontos kérdésről is határozni kell.

Fókuszban: gazdasági növekedés, Koszovó, EU tagság

A választási kampány során a szerbiai pártok részéről, az infláció, az életszínvonal, a gazdasági növekedés, a koszovói kérdés megoldása, az európai unióhoz való közeledés, illetve az Oroszország elleni szankciók esetleges bevezetése képezte a narratívát. A Szerb Haladó Párt a Szerbia nem állhat meg – Srbija ne sme da stane - szlogennel kampányolt, valamint Aleksandar Vucic személyével, aki az államfői tisztséget tölti be jelen pillanatban, így a listán valójában nem is szerepel.

A Szerbia nem állhat meg szlogen pedig valójában arra utal, hogy a most meg kezdett projekteket, a lakosság és a nemzet érdekeit elsődleges szempontként kezelő politikát szeretnék a jövőben is folytatni.

Fotó: AFP

Így állnak a pártok a közvéleménykutatók szerint

Az Ipsos Strategic Marketing csütörtökön közzétett felmérése szerint Vucic pártja a szavazatok 44,6 százalékát kapná, a legnagyobb ellenzéki tömrülés - Szerbia az erőszak ellen - Srbija protiv nasilja – Miroslav Miki Aleksić – Marinika Tepić 23,6 százalékon állt. A Dacic vezette szocialisták Szerbiai Szocialista Párt - Vucic koalíciós partnere 8,7 százalékra számíthat. A VMSZ a voksok 1,4-1,9 százalékát gyűjtheti be. A VMSZ kissebbségi pártként indul, esetében nincs parlamenti küszöb, mások esetében 3 százalékot kell megugrani. A részvételi arány 54-58 százalék között alakulhat.

A magyarok számára is nagy a tét

Ami a vajdasági magyarok érdekképviseletét illeti Szerbiában, több párt listáján is szerepelnek magyar nemzetiségűek. Egyedül a Vajdasági Magyar Szövetség azonban az a párt, mely nyíltan felvállalja a vajdasági magyarok érdekképviseletét, és eredményeket is fel tud mutatni. Az előző mandátumban a VMSZ-nek öt köztársasági képviselője volt. A koalíció részeként hét minisztériumban jutottak államtitkári pozíciókhoz. Erős érdekképviselettel rendelkeztek a Vajdaságban is.

A közelmúltban elhunyt Pásztor István volt a tartományi parlament elnöke. Vele együtt összesen 11 tartományi képviselővel rendelkezett a párt, és kilenc tartományi tisztségviselője volt. A Magyar Nemzeti Tanácsnak, - mely lényegében a vajdasági magyarok egyfajta autonómiaszervét jeleníti meg -, mind a 25 tagja a VMSZ listájáról került be. A VMSZ-nek van egy EP képviselője is. Deli Andor a Fidesz listáján került be az Európa Parlamentbe.

A választások tétje tehát a vajdasági magyarság szempontjából az, hogy a meglévő pozíciókat legalább megtartsák, illetve az érdekképviseletet akár még több képviselői hely megszerzésével meg is erősítsék.

Az sem mellékes azonban a VMSZ és az ottani magyarság szempontjából, hogy a szerb pártok közül ki fogja megnyerni a választásokat. A Szerb Haladó Párttal jó együttműködést sikerült a múltban megvalósítani és ezt az együttműködést mindkét fél folytatni szeretné. Az sem kizárható, hogy a VMSZ képviselőivel együtt tud majd csak Vucic elnök pártja többséget szerezni a parlamentben. A VMSZ lehet akár mérleg nyelve is. Az előző voksolások tapasztalatai azt mutatják, a kisebbségi pártként induló VMSZ-nek mintegy 10 ezer

szavazatra van szüksége minden egyes képviselői hely megszerzéséhez.

Szerbiában kampánycsend van, mely pénteken 0 órától vasárnap 20 óráig, a szavazóhelyek bezárásáig tart. Csütörtökön este a szabadkai városházán tartották meg a VMSZ kampányzáró rendezvényét, melyen részt vett Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere.

Összekapaszkodtunk mi magyarok, de összekapaszkodtunk mi szerbek és magyarok is, és mára elmondhatjuk, hogy a valaha volt legjobb együttműködés és kapcsolatrendszer van a két ország, és a két nemzet között

– emelte ki a rendezvényen.

Azt is kiemelte, hogy a

magyar és szerb gazdaság összenőtt, és ennek az egyik alapját a gazdaságfejlesztési program adta, aminek megvalósítása 15 évvel ezelőtt még teljesen lehetetlennek tűnt.

Most viszont egy olyan bizalmi tőke jött létre Szerbiában szerbek és magyarok között, amely az alapját adja annak, hogy a jövőben is hasonló együttműködésre számíthassunk – fogalmazott. - Ha röviden kellene összefoglalnom, hogy miért van szükség arra, hogy minél több VMSZ-es üljön a köztársasági és tartományi parlamentben, akkor úgy foglalnám össze a célkitűzéseinket, hogy azért hogy folytassuk, azért hogy folytathassuk. Mindaz, ami eddig volt, csak akkor ér valamit, ha folytatjuk, ha folytatjuk a határ menti fejlesztéseket, a gazdaságfejlesztési programot, és nem maradnak abba azok az intézkedések, amelyek itt a mindennapi élet biztonságát garantálják – mutatott rá a külügyminiszter.

Fotó: AFP

Juhász Bálint, a VMSZ tartományi listavezetője, hangsúlyozta, hogy a kisebbségi létben minden választás sorsfordító, hisz az elért eredményeket nehéz megtartani, talán nehezebb, mint elérni.

Pásztor Bálint, a párt megbízott elnöke kijelentette, abban bíznak, hogy a vajdasági magyar közösség méltányolni fogja azt a munkát, amit a VMSZ Pásztor István vezetésével az elmúlt 17 évben megvalósított annak érdekében, hogy a Vajdaságban jó legyen magyarnak lenni.

A kampányidőszakban, az elmúlt másfél hónapban minden párt, köztük a VMSZ is igyekezett a legtöbb szavazót mozgósítani. A vajdasági magyarokat a kampány során a kormány több tagja és más kormánypárti politikusok is támogatásukról biztosították, és arra buzdították őket, hogy éljenek szavazati jogukkal.