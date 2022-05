Házhoz jöhet akár a Tour de France is A jövőben akár a Tour de France rajtjának magyarországi megrendezését is elképzelhetőnek tartja David Lappartient, a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) elnöke. Három évvel ezelőtti budapesti látogatásán úgy nyilatkozott: a magyar erős kerékpárnemzet. A Giro d’Italia magyarországi Nagy Rajtjára ellátogató Lappartient az MTI-nek adott exkluzív interjúban hangsúlyozta: napjainkban ez még inkább így van. Mint mondta, az infrastrukturális fejlesztések – köztük új velodromok –, az olyan kiváló eredmények, mint Vas Kata Blanka olimpiai negyedik helyezése hegyikerékpárban vagy Valter Attila három rózsaszín trikóban töltött napja a tavalyi Girón, biztató fejlődést mutatnak. „A kerékpározás nem csupán egy sportág, hanem életmód is, a jelek alapján rendkívül optimista vagyok magyarországi jövőjével kapcsolatban” – mondta a francia sportvezető. Közölte: a Magyar Kerékpáros Szövetséggel folytatott egyeztetéseken a hosszú távú tervek között szó esett különböző nemzetközi események rendezésének lehetőségéről, köztük világkupa vagy akár világbajnokság magyarországi lebonyolításáról, például a BMX freestyle szakágában három-négy év múlva. Megemlítette a Debrecenbe tervezett velodromot is, amely meglátása szerint az egész régió kerékpársportjára kihathat.