Miután a vízilabda-válogatott hetedikként zárta a három héttel ezelőtt véget ért hazai rendezésű világbajnokságot, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöksége hétfői ülésén úgy döntött, hogy a jövőben nem Märcz Tamás irányítja a nemzeti együttest. A szövetségi kapitány közös megegyezéssel távozik.

A csapat az elért helyezés mellett a teljesítményével, valamint a játékával is többször csalódást okozott. A torna után Märcz Tamás jelezte, hogy vállalja a felelősséget a történtekért.

A 48 éves szakember 2017 óta töltötte be be a tisztséget, és tavaly a csapat bronzérmet szerzett a tokiói olimpián. A válogatott a 2017-es, budapesti rendezésű vb-n ezüstérmesként végzett, míg 2019-ben, Kvangdzsuban negyedik lett. Elmaradt a várakozásoktól a 2018-as barcelonai Európa-bajnokságon, amelyen nyolcadikként zárt, de azt követően két hónappal, Berlinben megnyerte a világkupát, valamint a 2020-as, ugyancsak budapesti kontinenstornán is az élen végzett. Märcz Tamás játékosként 2000-ben olimpiai bajnoki címet is szerzett.