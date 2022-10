Összébb húzták a nadrágszíjat az európai topligák, de így is eurómilliárdokat költöttek új focistákra Péntek este az angol, a francia és a német első osztályú labdarúgó-bajnokság is elstartolt, jövő héten pedig a spanyol La Liga és az olasz Serie A is csatlakozik hozzájuk. A top öt bajnokság csapatai a koronavírus-járvány után ugyan kevesebbet költöttek, de így is úgy röpködtek a nyáron az eurótízmilliók, ráadásul még nincs vége a költekezésnek, amelyben – szinte már hagyományosan – a Premier League csapatai vitték a pálmát.