Kissé már látszik az egyre sötétebb fellegekkel jelentkező gazdasági válság az európai labdarúgásban: a top bajnokságok elit klubjai a korábbi évekhez képest jóval kevesebb pénzt fordítottak új igazolásokra a nyáron. Míg két éve 3,7 milliárd eurót, tavaly pedig több mint 3,8 milliárd eurót költöttek, addig idén még csak épphogy átlépték a 3 milliárdot a játékosokra fordított összegekben a klubok az öt legnagyobb bajnokságban, azaz az angolban, a spanyolban, az olaszban, a németben és a franciában. Ez a visszafogottság nem mindenkire volt ugyanakkor igaz, hiszen az irdatlan adóssághegyet maga előtt görgető Barcelona és a Tottenham is őrült erősítésbe kezdett, nem gondolva arra, hogy csak még inkább maguk alatt vágják a fát.

Anglia mind felett

Költekezésben egyébként ezúttal sem sikerült felvenni a versenyt az angol csapatokkal: a Premier League 20 csapata ugyanis a Transfermarkt adatai szerint a szezon kezdetéig több mint 1,2 milliárd eurót fordított erősítésekre, amelyet némileg árnyal ugyanakkor az a tény, hogy igen sok játékos – meglehetősen drágán – a bajnokságon belül cserélt klubot, vagyis ami egyik oldalon kiadást, a másikon bevételt jelentett.

Így például a legtöbbet költő Arsenal, amely összesen 132 millió eurót fizetett ki új játékosaiért, elsősorban a bajnok Manchester City kasszáját gyarapította, hiszen Gabriel Jesus és Olakszandr Zincsenko is a világoskék-fehérektől tette át a székhelyét Londonba. Ők ketten 87 millió euróba kerültek. Az összeget pedig remekül fektette be a City, hiszen megszerezték a Dortmundtól a jelenlegi egyik legjobb támadót: a norvég Erling Haalandot. Ráadásul annyira nem is drágán, „mindössze” 60 millió euróért.

Fotó: Kamil Krzaczynski / AFP

A City eddigi átigazolási szezonja azon ritka esetek egyike, amikor a bajnokcsapat úgy erősödött, hogy még nyereséget is termelt: 108 millió euróért vásároltak, de 160 millió euróért adtak el focistákat. Nevesebb távozó volt még Raheem Sterling, aki a Chelsea-hez igazolt. A londoni kékek ezen kívül meglehetősen csendesek voltak, amely a tulajdonosváltás körüli mizéria miatt annyira nem is meglepő.

Az már inkább, hogy a szaúdi pénzekkel kitömött Newcastle United is kis lépésekkel halad csak a hőn áhított céljai, azaz például a bajnoki cím megszerzése felé, egyetlen sztárt sem igazoltak és elsősorban – igaz, kiváló focistákkal – a védelmüket erősítették. A Liverpool is szinte csak egyszer hallatta a hangját az átigazolási piacon, de akkor a nyár eddigi legnagyobb összegét tették le – a Premier League klubok közül – az ígéretes uruguayi támadóért, Darwin Núnezért, akiért 75 millió eurót fizettek.

Fotó: Ronny Hartmann / AFP

Csőd szélén is költekezés

Az első hely ugyanis eddig a Real Madridé, amely 80 millió euróért szerezte meg az európai szinten kevésbé ismert, ám rendkívül tehetséges és sokak szerint már most szupersztárnak tekinthető Aurélien Tchouamenit a Monacótól. A spanyol címvédő ezen kívül nem is költött új játékosokra, a Chelsea-ből érkező Antonio Rüdiger ingyen jött.

Fotó: Jose Breton / Pics Action/NurPhoto

Érdekes viszont, hogy a tavaly többek között anyagi okok miatt legnagyobb sztárját, Lionel Messit elengedő Barcelona úgy költött el 153 millió eurót új focistákra, hogy a hírek szerint több mint egymilliárd eurós adósságot görgetnek maguk előtt és több játékosukat is arra kötelezték, hogy egyezzenek bele a fizetéscsökkentésbe, vagy pedig távozzanak. Ennek ellenére sorra jöttek az új focisták, mint például a legnagyobb fogás, Rovert Lewandowski a Bayern Münchentől, illetve a brazil Raphinha a Leedstől. Előbbi 45, utóbbi 58 millióba került, de ötvenmillió eurót elköltötte Jules Koundéra is. A távozó oldalon pedig mindössze Philippe Coutinho szerepel, akiért 20 millió eurót fizetett az Aston Villa.

Fotó: Marco Bello / AFP

A La Liga többi klubja már sokkal szerényebben költött, összesen mindössze 396 millió euró szerepel az érkezőkre fordított soron, amelynek csaknem felét tehát a Barcelona állta.

A nyár fogása?

Sokkal többet a Bundesliga csapatai sem költöttek: 445 millió euróért vettek focistákat a német klubok, amelyek közül szokásosan a Bayern München áldozta a legtöbbet erősítésekre. A bajorok összesen 137 millió eurót költöttek, 67 millióért jött Matthijs de Ligt jött, 32 millióért pedig a Liverpoolból Sadio Mané. Ez utóbbit tartják a szakértők az év egyik legnagyobb fogásának, hiszen Mané piaci árát ennek több mint duplájára tartják.

A második legerősebb német klub, a Borussia Dortmund is visszaforgatta a Haaland-üzletből kapott pénzt, és rögtön két csatárral is készül pótolni a norvégot. Sébastien Haller 31 millió euróért érkezett az Ajaxtól, Karim Adeyemi pedig 30 millióért a Salzburgtól.

A két top német klubon kívül a többiek nem igazán voltak aktívak az átigazolási piacon, igazi nagy sztár egyik csapathoz sem érkezett. A Gulácsi Pétert, Orbán Willit Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Lipcse két játékosért fizetett: David Raum a Hoffenheimtől, Xaver Schlager a Wolfsburgtól jött, összesen 38 millió euróért. A legnevesebb játékos talán a világbajnok Mario Götze volt, aki kétévnyi holland légióskodás után tér haza Németországba, az Eintracht Frankfurt igazolta le négymillió euróért.

Ingyen jött erősítések

A Premier League után az olasz Seire A-ban költötték a második legtöbbet a klubok erősítésekre, de hiába a elvert 589 millió euró, igazából a bajnoki címvédő AC Milan ingyenes igazolása tekinthető a legjobb igazolásnak. Az exliverpooli Divock Origi abba a támadószekcióba lehelhet új életet, amely tavaly kissé botladozott a Milannál, ennek ellenére a piros-feketék behúzták a bajnoki címet, de Origi és a középpályára érkező belga Charles De Ketelaere – aki a Clubb Brugge-től jött 32 millió euró fejében – segítségével nem kizárt a címvédés.

Persze ehhez az Inter Milannak és a Juventusnak is lesz egy-két szava. Előbbi végleg megszerezte a Laziótól Joaquín Correát 23 millióért, és kölcsönbe visszahozta Romelu Lukakut a Chelsea-től. A Juventus két fiatal védőjét is eladta a nyáron, a már említett de Ligt a Bayernbe, Merih Demiral pedig az Atalantába távozott. A két játékosért befolyt több mint 80 millió eurót pedig a tironói Bremer, illetve Federico Chiesa végleges megszerzésére fordították, előbbi 41, utóbbi 40 millió eurót kóstált, így ők költötték a legtöbbet. Ennél is fontosabb ugyanakkor a két ingyen érkezett játékos: Ángel Di María a PSG-től, Paul Pogba pedig a Manchester Unitedtől jött, velük jóval erősebb lesz a Juventus.

Fotó: Marco Bertorello / AFP

Tudatosabb építkezés

A francia első osztályt leuraló Paris Saint-Germain elsőségéhez ezúttal sem férhet majd kétség, főleg, hogy a teljes liga által elköltött 358 millió euró csaknem harmadát ők áldozták játékosokra, összesen 106,5 millió euróért igazoltak új focistákat. A korábbi évekkel ellentétben azonban tudatosabb építkezés látszik Párizsban, hiszen a Portótól jött Vitinha, a Sportingtól érkezett Nuno Mendes, a Lille-től áthozott Renato Sanches és a Lipcsétől jött Nordi Mukiele, valamint az egyelőre – csak papíron – kölcsönbe a Reimstől hozott Hugo Ekitiké is inkább a jövőnek szól, világsztárok helyett tehát idén inkább a megfelelő építőelemek összegyűjtésére koncentrált a klub. A fiatalok jól kiegészíthetik majd az idősödő sztárokat, de kérdés, hogy ez elég lesz-e a PSG-nek ahhoz, hogy a hőn áhított Bajnokok Ligája trófeát megszerezzék.

A többi klub jóval szerényebben költekezett nyáron, a Monaco például szinte teljes egészében megtartotta a Tchouameni-üzletből befolyt 80 millió eurót. A Marseille-t leszámítva a többi francia klub inkább gyengült, mint erősödött, és ez még a nyár végéig még inkább igaz lehet, mert több, a Ligue 1-ban játszó focistát is környékeznek még nagyobb klubok.

Az európai átigazolási piac augusztus végéig tart, így még sok klub erősödhet és gyengülhet is, bár nagy játékosmozgásra már nem lehet számítani, mint ahogy az eddigi rekordok sem valószínű, hogy megdőlnének idén.