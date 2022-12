Elkapkodták a marokkói mezeket és zászlókat, pánarab buli készül

A katari vb helyszínein hiánycikké vált a marokkói mez és zászló, pedig a helyi manufaktúrák észvesztő ütemben álltak rá a gyártásra az észak-afrikai csapat váratlan menetelése közben.

Szerda este Marokkó az egykori gyarmattartójával, Franciaországgal csap össze a világbajnokság döntőjébe kerülésért, és a frenetikus érdeklődéssel várt elődöntő pánarab izgalommá vált. A marokkói szimbólumokat nemcsak az ország szurkolói vásárolják, hanem arabok, afrikaiak, mozlimok is.

Marokkói zászlók lengenek az arab világ szerte, a büszkeség jeleként

– áll a Katarban kiadott Gulf Times portáljának címlapján.

„Minden alkalommal, amikor Marokkó nyert, újabb több száz mezt rendeltünk, ám a következő meccs délutánjára már nem volt” – idézte az Al Jazeera Muhammad Szadik helyi bolttulajdonost.

Szerdán egy nehezen megmagyarázható esemény is történt: a marokkói nemzeti légitársaság a Reuters jelentése szerint azt közölte, hogy a katari hatóságok kérésére nem indítják el a szurkolókát Dohába szállító járatokat.

A politikai vibrálást erősítette, hogy a marokkói csapat volt európai gyarmattartókat búcsúztatott a vb-ről: Belgiumot, Spanyolországot és Portugáliát. Ma pedig azzal a Franciaországgal találkozik, amely a múlt század első felében – 1912 és 1956 között – protektorátusa alatt tartotta Marokkó javát (egy másik részét pedig a spanyolok, és részben ez a németeknek nem tetsző afrikai foglalás vezetett az első világháborúhoz).

Nyugat-Európa több városában is nagy az izgalom, hiszen a Lengyelországhoz hasonló népességű Marokkóból származók milliói élnek itt, és a futball-láz átragadt a többi arabra is. Nem véletlen, hogy a marokkóiak meccseit követően több nyugat-európai országban is euforikus ünneplés kezdődött, ami Brüsszelben – ahol minden nyolcadik ember marokkói származású – zavargásokba is torkollott.

Bizarr egybeesés, hogy az Európai Parlament e héten kirobbant korrupciós botrányának gyanúi épp a hatalmas izgalom övezte vb-elődöntő napjára terjedtek át Katarról Marokkóra.

Nyugat-Európában több helyen is hatalmas a készültség a világok összecsapásának „auráját” magára vonó mérkőzés előtt, Franciaországban például csaknem tízezer rendőrt és csendőrt vezényelnek az utcákra.

Sokak számára a Közel-Keleten, Afrikában és a szélesebb értelemben vett egykori gyarmati világban a marokkói csapat szimbolikus háborút vív, hátterében a sértettség máig fennmaradt érzésével, a büszkeségükön és történelmükön esett sebekkel, amelyek ma is égnek – idézte a Washington Post Monica Markst, a New York-I Egyetem Abu-Dzabiban lévő kampuszának professzorát.

A marokkói csapat mellé álló arab szurkolók nem a marokkói államot támogatják, a Voice of America például egy algíri taxisofőrt, Milúd Mohamedet szólaltatja meg, aki szerint ha a politikát nézzük, akkor Marokkó ellenség, miután Izraellel barátkozott.

A marokkóiaknak sok algériai is szurkol, annak ellenére, hogy Algéria évtizedek óta viszályban áll szomszédjával, és az állami média még Portugália kiejtéséről sem számolt be, helyette kisebb marokkói kormányellenes tüntetésekről tudósított.

Izraelben ugyanakkor aggodalmat szül, hogy a marokkóiakat ünneplő táborban – sőt, még a marokkói csapat körében is – nagy számban bukkan fel a palesztin zászló.