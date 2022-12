Rájár a rúd Raheem Sterlingre, a Szenegál 3-0-s legyőzésével a katari labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjébe jutó angol válogatott 27 éves szélsőjére, akinek házát 2018 után ismét kirabolták. Csakúgy, mint négy esztendeje, ezúttal is ékszereket, főleg órákat vittek el a futballista otthonából. A kár most is jelentős, 300 ezer font (143,24 millió forint). A Chelsea sztárja azonban nem ezért hagyta ki a szenegáliak elleni meccset vasárnap, hanem mert hazautazott Londonba családjához, feleségéhez és három gyerekéhez, akik éppen otthon tartózkodtak a rablás idején. A bűnözők most fegyvert is használtak, ám szerencsére senki sem sérült meg.

Raheem Sterling (fehérben) otthagyott csapot-papot és hazautazott a családjához Fotó: Jose Breton / AFP

A Daily Mail információi szerint az angol játékosok azt fontolgatják, hogy megnövelik az ingatlanjaikat védő biztonsági személyzet számát, miután az utóbbi időben elszaporodtak az ilyen esetek.

Sterling – aki hetente 325 ezer fontot (155,08 millió forint) keres a Chelsea-nél – különösen peches, 2015-ben 125 ezer font (59,68 millió forint) értékű luxus-Mercedesét törte össze valaki azután, hogy nevetőgázt szívott.

„Néha nem a futball a legfontosabb, a családnak kell az első helyen lennie” – mondta róla Anglia szövetségi kapitánya, Gareth Southgate, aki arról nem beszélt, hogy a torna alatt visszatér-e még Raheem Sterling a csapathoz.