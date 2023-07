Miközben a katari állam befektetési alapjának egy vállalata, a Qatar Sports Investments (QSI) 2011 óta a francia PSG és nemrég már a portugál Braga labdarúgócsapatának is a tulajdonosa, azaz elkezdte megvalósítani a multiklubmodellt; a Qatar Islamic Bank (QIB) elnöke, az egykori katari miniszterelnök fia, Dzsászim bin Hamad bin Halífa ál-Szání pedig az angol Manchester Unitedért licitál; a honfitársaik bevásárolták magukat Washington sportklubjaiba.

A katari államhoz köthető befektetés heves érzéseket váltott ki sokakból.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A 2005-ben alapított és 450 milliárd dollárra (154 ezermillió forintra – ez tizenkét nulla) becsült kezelt vagyonával top tízes befektetési alapnak számító Qatar Investment Authority (QIA) 5 százalékos részesedést szerzett a többek között a Washington Wizards férfikosár-, a Washington Mystics női kosár- és a Washington Capitals jégkorongcsapatát birtokló cégben, a Monumentalban.

Egybehangzó amerikai jelentések szerint ez az első alkalom, hogy Katar legfelsőbb köreihez tartozó befektetés érkezett az Egyesült Államok sportvilágába.

A Sportico nevű sportgazdasági honlap gyorsan hozzátette: errefelé azért is szokás invesztálni akármibe, így a sportba is, mert hát ez Washington, másképpen a nyugati világ politikai központja.

Miben vannak már benne a katariak?

A mostani befektetést az tette lehetővé, hogy az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság, az NBA tavaly novemberben bővítette azok körét, akik részesedést vásárolhatnak a klubokban. A nyitásra hamar rácsatlakozott a többi, major ligának nevezett sportbajnokság is, a baseballos MLB, a jégkorongos NHL, valamint az általunk ismert, „gömbölyű labdás foci” ottani sorozata, az MLS is.

Csakis az amerikaifutball-liga, a mind közül legerősebb NFL áll ellen a változásnak, ott továbbra is tiltott az ilyesféle befektetés, ki vannak zárva a befektetési alapok is.

Persze az NBA is tett kis csillagot az engedményéhez: az ilyen befektetések révén csak passzív tulajdoni hányad szerezhető, ezért a QIA emberei közül sem ülhet be senki a washingtoni sportcsapatokat irányító vállalat igazgatótanácsába, szavazati jogot sem kapnak. A beszállás inkább a presztízs, a kapcsolati tőke és a közvetett lehetőségek miatt fontos, mert például a Capital One Arena szomszédságában máris van egy négyhektáros fejlesztendő területe a QIA-nek, amely tehát nem új szereplő Amerikában, csak immár látványosabban érezteti a jelenlétét.

A tervek szerint a jövőben 45 milliárd dollárt (15,4 ezermillió forintot) szán az amerikai tevékenységére, 2015 óta van irodája New Yorkban,

és a portfóliójába tartoznak befektetések az egészségügyben, a technológiai szektorban – ezen belül is a mesterséges intelligenciával kapcsolatban –, valamint a fenntarthatósággal foglalkozó vállalatokban is.

Miért hasznos a sportbefektetés?

A szövetségek közül az NHL már jóvá is hagyta az üzletet, az NBA-nél még a kormányzótanácsnak hívott legfelsőbb döntéshozó szerv előtt van az ügy, de elvileg nem ütközhet akadályba, hiszen a csekély hányadú tulajdoni rész nem jár döntéshozó jogokkal, ami a kritérium.

A belvárosi Capital One Arena is a Monumental által birtokolt értékek közé tartozik.

Fotó: Hiram Rios

Viszont a QIA, azaz a katariak számára a pénzügyi összefüggéseken túl az is fontos lehet, hogy a tavalyi labdarúgó-világbajnokság és a fentebb említett focibefektetések után más sportágakban és más földrajzi régióban, azok közül is a kiemelkedően fontos Amerikában javítson a hírén: ezt hívják a zsargonban „sportswashing”-nak, amivel Szaúd-Arábiát is vádolják a saját sporton keresztüli szépítkezése miatt.

Ennek a stratégiának része, hogy részben vagy egészben vásárolnak sportegyesületeket a nyugati világban, kivált nagyvárosokban. Politikai szempontból elmondható, hogy ezzel legitimálják Katart mint megbízható üzleti partnert a Nyugat szemében, még az amerikai politika szívében is

– nyilatkozta az ESPN-nek Yoav Dubinsky, a University of Oregon sportgazdasági instruktora.

Mi lesz a Wizards és a Capitals csarnokával?

Az immár katari tőkével megtámogatott Monumental Sports & Entertainment cég nemcsak Washington profi sportcsapatait birtokolja, hanem a már említett csarnokot, az 1997-ben épített Capital One Arenát is, amelyben a kosarasok és a hokisok játszanak, továbbá övék az NBC Sports városi leányvállalata, amelyet épp átneveztek Monumental Sports Networkre.

Idevág, hogy a Washington Post értesülése szerint a Monumental tárgyalt a városvezetéssel arról, hogy kiköltözne a belvárosban, a kínai negyedben található létesítményből, és az Amazon új főhadiszállása mellé, Arlington városrészbe költözne, ahol a Capitals hokisai amúgy is edzenek.