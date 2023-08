Atlétikai vb: nem rosszak a kereshető összegek, de máshol akadnak még jobbak

Nemcsak országának dicsőséget, hanem magának sok dollárt is szerezhet az a sportoló, aki sikerrel teljesít a szombaton Csepelen kezdődő atlétikai világbajnokságon. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics, WA) pénzdíjai megállják a helyüket, ám még a vb-nél is jobban lehet keresni más nagy versenyeken. Lesznek is ezért, akik nem jönnek el Budapestre – habár a színvonal miatt felesleges aggódni, a drukkerek máris özönlenek Budapestre.

A szemüveges-szakállas Pawel Fajdek újabb vb-aranyra hajt, a zöld melegítős Halász Bence szintén feni rá a fogát.

Fotó: Karim Jaafar

Az előzetes nevezési lista alapján 202 válogatott 2100-nál is több atlétája áll majd rajthoz Budapesten, és a 2022-es vb 44 aranyérmeséből 38 eljön hozzánk is.

Közülük a legjobbak legjobbjának a jamaicai Shelly-Ann Fraser-Pryce és a lengyel Pawel Fajdek számít, ők ugyanis a hatodik aranyukra hajtanak a (fő) számukban.

Ki jön el a világrekorderek közül?

Fraser-Pryce tízszeres világbajnok már, de a csúcs, hogy a klasszikus 100 méteres síkfutásban egymásután ötször nyert, amivel máris rekorder, ezt javíthatja tovább Csepelen –

a kalapácsvető Fajdek ugyanígy zsinórban nyerte meg a legutóbbi öt vb-t, viszont a folytatáshoz remélhetőleg a mi Halász Bencénknek is lesz egy-két szava.

Egyébként a vb-n minden idők legnagyobb magyar csapata, 63 atléta indul.

A világcsúcstartók közül Magyarországra utazik még az amerikai súlylökő, Ryan Crouser; a svéd rúdugró, Armand Gustav „Mondo” Duplantis; a kenyai 1500-as, Faith Kipgeyon és a venezuelai hármasugró, Yulimar Rojas is.

Minden világcsúcsot döntő atléta olyan csekket kap Budapesten, mint „Mondo” Duplantis a tavalyi vb-n (is).

Fotó: AFP

Ha pedig már a rekordereknél tartunk, rátérhetünk, hogy mennyit lehet keresni a csúcsokkal, illetve a legnagyobb atlétikaversenyek megnyerésével – Kenyában éppenséggel nagyon sokat, főleg a helyi viszonyokhoz mérve.

Mi történik a kenyaiakkal Európában?

Két hónapja az ország elnöke, William Ruto bejelentette, hogy ezentúl minden világcsúcsot döntő honfitársát 5 millió kenyai shillinggel (12,3 millió forinttal) jutalmazzák.

Ezen újítás értelmében a június elején egy héten belül 1500 és 5000 méteren is rekordot futó Kipgeyon az előbbi hőstettéért megkapja a kijelölt pénzösszeget, az utóbbiért viszont már egy 6 millió kenyai shillinget (14,8 millió forintot) érő házat.

Nem minden rózsás azonban az atlétikai nagyhatalomban. Szakmai gond például, hogy a kenyai válogatott az európai és észak-amerikai vb-ken hagyományosan nem szerepel jól – már sporttudományi kutatásokat indítottak az ügyben –, ráadásul klasszisok mondták vissza a meghívót a mostani vb-re.

Faith Kipgeyon nemcsak kenyai shillingmilliókat, hanem egy házat is kapott már a csúcsteljesítményéért.

Fotó: AFP

A maratoni csapatból legalábbis hiányzik majd a világtörténelem második leggyorsabb férfi maratonistája, Kelvin Kiptum és a kétszeres New York Marathon-nyertes Geoffrey Kamworor is, akárcsak a nőktől a világcsúcstartó Brigid Kosgei.

Ha a legjobbjaink közül néhányan más versenyeket választanak ahelyett, hogy a nemzetünket képviseljék, az nem jó. A sportolóink hozhatnának némi áldozatot az országukért

– morgott Paul Mutwii, a Kenyai Atlétikai Szövetség első alelnöke és versenyigazgatója.

Hol lehet a legjobban keresni?

A világbajnokság ideje alatt a világ másik öt pontján rendeznek majd maratonokat, ezekből egy arany, kettő pedig elit minősítésű.

Ilyen kategóriájú a világ legnagyobb maratonversenye, a novemberben esedékes New York-i is, ahol az első helyezett 100 ezer dollárral (35,6 millió forinttal) gazdagszik, ami viszont csak a harmadik helyre elég, mert így fest a világ legnagyobb maratonversenyeinek az élmezőnye a győztesnek járó pénzek szerint:

Nagoja: 250 ezer dollár (89 millió forint)

Boston: 150 ezer dollár (53,4 millió forint)

New York: 100 ezer dollár (35,6 millió forint)

Dubaj: 80 ezer dollár (28,5 millió forint)

Chicago: 75 ezer dollár (26,7 millió forint)

Londonban ugyanezért 56 ezer dollárnak (19,2 millió forintnak) megfelelő font jár, Tokióban, Szöulban és Párizsban 50 ezer dollár (17,8 millió forint). A legközelebbi nagy versenyen, a bécsi maratonon 16 ezer dollárt kap a győztes.

A Gyémánt-liga-állomásokon 10 ezer dollár (3,6 millió forint) jár a győzelemért, az év végi döntőben pedig már 30 ezer dollár (10,7 millió forint).

A világbajnokságon ellenben az összes egyéni szám bajnoka 70 ezer dollárt (24,9 millió forint) kap, tehát a vb pénzdíjai állják a versenyt, és a WA összesen 8 498 000 dollárt (3 milliárd forintot) oszt majd szét Budapesten az érmesek és helyezettek javadalmazásával.

Erre jöhet még az esetleges világcsúcsokra felajánlott bónusz: ha nemcsak rekordbeállításról, hanem ténylegesen új csúcsról van szó, akkor utalnak ki 100 ezer dolláros jutalmat.

Érdekes összevetés a tavaly szintén Budapesten rendezett vizes világbajnoksággal, hogy az ottani nemzetközi szövetség (World Aquatics, azaz ugyancsak WA) 5,72 millió dolláros (2 milliárd forintos) összdíjazást szabott meg.

Akkor az érmesek 20 ezer, 15 ezer, valamint 10 ezer dollárt (7,1 és 5,3, valamint 3,6 millió forintot) kaptak, a világcsúcs pedig 50 ezer dollárt (17,8 millió forintot) ért.

A 100 és 200 méteren is győztes – az utóbbin világrekordot is úszó – és a váltóval két ötödik helyet is szerző Milák Kristóf 92 500 dollárt (32,9 millió forintot) keresett a Duna Arénában.