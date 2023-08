A budapesti atlétikai világbajnokság ugyan csak szombaton kezdődik el, több helyszíne már most megnyitott. A szurkolói zónát már el is árasztották a vendégek, az edzőpályákon az atlétika hazai és nemzetközi szuperhősei elkezdték az edzéseket, a hatalmas érdeklődésre való tekintettel megnyílt a vb belvárosi jegyirodája, kedd este pedig a Nemzetközi Atlétikai Szövetség is megtartotta azt a díszvacsorát, amely szimbolikusan is jelezte: Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye elkezdődött.

Fotó: László Zsigmond

Folyamatosan érkeznek a sportolók és edzőik Magyarországra.

Már több mint 1500 versenyző, edző és csapattag foglalta el a szálláshelyeiket, és hamarosan a Nemzeti Atlétikai Központot is birtokba veszik a vb résztvevői.

Zajlanak az edzések a vb hivatalos edzőpályáin, a Testnevelési Egyetemen, a Honvéd Tüzér utcai pályáján és a Nemzeti Atlétikai Központ bemelegítőpályáján, hogy a több mint kétszáz ország több mint 2100 sportolóját számláló mezőnyben életük formájában álljanak rajthoz a versenyzők.

Úgy látom, három nappal a versenyek megkezdése előtt, hogy a szervezőbizottság mindent előkészített, jól állunk

– monda Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, a budapesti atlétikai világbajnokság kormánybiztosa.

Atlétikai vb: sosem látott megoldást vezetnek be a budapesti versenyen Az éremátadó ceremóniákat a stadionokon kívül rendezik meg a budapesti atlétikai világbajnokságon. Erről a vb nagykövete, Baji Balázs beszélt. Elmondta, hogy az eredményhirdetésekre külön kialakítottak egy éremplázát, ahol kizárólag a dobogósokra lehet majd koncentrálni. Baji elmondta, a céljuk az, hogy az atlétikai vb-n a versenyszámok közötti idő is minél szórakoztatóbban telhessen el.

Budapest atlétikalázban ég, amit nem csak a vb-ruhába öltöztetett helyszínek, de az augusztus 15-től az Erzsébet téren működő szurkolói zóna is jelez, ahol már a nyitónapon hatalmas érdeklődés volt, hogy mindenki kipróbálhassa a különböző, atlétikával kapcsolatos játékokat és eszközöket – írták közleményükben a szervezők.

A belvárosi helyszínt gyerekek és érdeklődők gyűrűjében kedden a világbajnokság kabalafigurája, Youhuu nyitotta meg, hogy augusztus 27-ig fogadja a látogatókat.

Hatalmas megerősítés számunkra az utolsó napok hajrájában az a sok pozitív visszajelzés, amit az atlétikai vb-re érkező sportolóktól, újságíróktól és a nemzetközi szövetség munkatársaitól kapunk. Legalább ennyire fontos a közönség érdeklődése, hogy már az első nap megtelt érdeklődőkkel az Erzsébet téri szurkolói zóna, és hogy továbbra is nagyon sokan vesznek jegyet a vb-re

– mondta Németh Balázs, a vb-t szervező Budapest 2023 Nzrt. vezérigazgatója.

Az atlétikai világbajnokság augusztus 19. és 27. között lesz Budapesten. Jegyek a Nemzeti Atlétikai Központban zajló programokra elérhetők a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu oldalon.