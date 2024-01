Milliárdokat öntenek a hagyományos autógyártók a Formula E versenyautók fejlesztésébe

A régi autógyárók minden megtesznek, hogy fel tudjanak zárkózni a vezető cégekhez az elektromos járművek piacán. Az autóiparban mindig sokat számított a vásárlók elcsábításánál, hogy a népszerű versenyeken az egyes gyártók milyen eredményeket tudtak elérni, ez pedig nagyon fontossá teszi az olyan elektromos autó versenyeket, mint a Formula E.

A Formula E versenysorozat nagy mértékben hozzájárult az elektromos járművek fejlődéséhez az elmúlt 10 évben.

Fotó: NurPhoto via AFP

A Formula E egyre népszerűbb versennyé válik, bár még messze elmarad a Forma-1-től. Az elektromos autók nem rendelkeznek a belsőégésű motorok erejével és a jellegzetes hanggal, amit az elsuhanó versenyautók keltenek, így a motorsportok kedvelői nehezebben tudnak rászokni ezekre a futamokra. Ennek ellenére a fejlődés egyértelmű,

a Formula E pedig egy kiváló lehetőség a hagyományos autógyártóknak, hogy bemutassák, mire képesek az elektromos autóik

– erről a Reuters írt.

A Formula E versenyek kiváló lehetőséget adnak a gyártóknak, hogy fejlesszék a saját technológiájukat. A versenyt 2012-ben alapították, de az első szezont 2014-2015-ben rendezték meg. 2014 óta évről évre egyre fejlettebb autókat küldenek a ringbe a gyártók, ez pedig rohamos fejlődést jelent az elektromos autó technológia számára is.

Az elektromosautók térnyerésében a régi gyártók még így is kissé le vannak maradva az olyan vállalatoktól, mint a Tesla, vagy a kínai BYD, de a befektetések lassan elkezdhetnek megtérülni. A Jaguar Land Rover például majdnem 20 milliárd dollárt fektetett be az elektromos járművek fejlesztésébe. A vállalat a Formula E autóiban már szilícium-karbid inverteres technológiát használ, ami jelentősen növeli a teljesítményt, illetve akár 10 százalékkal is csökkentheti az akkumulátorok súlyát.

A jövő az elektromos autóké, ezért a Formula E szerepe rendkívül fontos a stratégiánkban

– mondta a Jaguar Land Rover vezető mérnöke, Thomas Mueller.

A Nissan is a Formula E-ben teszteli az új technológiákat, amiket aztán átültet a tömeggyártott modelljeibe. A Nissan Formula E csapatfőnöke, Tommaso Volpe például elmondta, hogy amióta beszálltak a sorozatba rengeteget fejlődtek szoftveres oldalon. Az első elektromos versenyautóik például a Nissan Leaf szoftverét használták, de a futamokra felkészülés közben tudtak fejlettebb rendszereket kidolgozni az autókba.

A Porsche igazgatója arról beszélt, hogy nem csak a Formula E-ben szerzett tapasztalatokat ültetik át a közúti modelljeikbe, hanem a verseny üzletágban felfedezett tehetségeket is átcsoportosítják az eladásra szánt gyártási részleghez.

Az elmúlt egy évben a Formula E programunkban felfedezett két mérnököt is áthelyeztünk a közúti modellek fejlesztéséhez

– mondta Florian Modlinger.

Nem mindenki bízik a Formula E versenyben

A BMW 2021-ben kilépett a Formula E-ből, mivel állításuk szerint ekkorra kimerítették a technológiatranszfer lehetőségeit. A Mercedes szintén hátra hagyta az elektromos versenyt, mivel az elektromos üzletágát inkább a Forma-1-en keresztül akarja fejleszteni.

Korábban a Ford is elhagyta a Formula E-t, de a gyártó már jelezte, hogy 2026-ban visszatérne a futamokra.

A gyártók, akik rész vesznek ebben a versenyben, úgy tekintenek a Formula E-re, mint az új technológiák tesztlaborjára. A Formula E nélkül a hétköznapokban használt gyorstöltő technológia se lenne még elérhető a közúti elektromos autózásban

– mondta a Formula E alapítója, Alejandro Agag. Szerinte a Formula E-ben tesztelt technológiák mind a tömegpiaci modellekben csapódnak le.