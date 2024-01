Meghódítaná a luxusautók piacát a BYD. A kínai gyártó egy Lamborghini stílusú elektromos autót tervez piacra dobni, amellyel a Tesla csúcsmodelleit is letaszítaná a trónról.

A BYD 150 ezer dolláros szuperautóját a Lamborghiniről mintázták

Fotó: AFP

A BYD már több elektromos járművet értékesít, mint a Tesla, de ezt azzal tudta elérni, hogy jóval alacsonyabb áron kínálja az autóit az amerikai vetélytársánál. Az ázsiai vállalat a luxus szegmensben is versenyre kelne a Teslával, így hamarosan a szalonokba küldi az új prémium típusokat – írta a Wall Street Journal.

A BYD mos azon dolgozik, hogy felduzzassza a választékát, hogy a vásárlók mindenképpen megtalálhassák a kedvükre való autót a kínálatában. A gyártó célja, hogy több mint 20 különböző modellje legyen, és minden árkategóriát le akar fedni.

A magasabb árkategóriás járműveit egy új brand alatt tervezi bevezetni, ez lesz a Yangwang.

E márka alatt kerül majd piacra egy 150 ezer dolláros szuperautó, amelyet a cég a Lamborghiniről mintáz. Emellett egy olyan fejlett SUV-t is be akar vezetni a cég, amelyik képes egy helyben 360 fokban megfordulni, illetve még a vízen is tudna lebegni. Az ilyen high-tech újítások rendkívül keresettek a kínai piacon.

Ezzel párhuzamosan a Tesla továbbra is a Model 3-mal és a Model Y-kal házal, amelyek továbbra sem csappant meg a kereslet. Az amerikai vállalat eladásait még meg is tolhatja, ha bevezetik a Cybertruckot a legfontosabb piacra, Kínába. Itt a BYD ötször annyi autót ad el, mint a Tesla, ami különösen fájhat Elon Musknak. A BYD azzal tudja magához csalogatni a vásárlókat, hogy rengeteget fejleszt, az újabb modelljei pedig mindig innovatívabbak az előzőknél.

A BYD rohamtempóban terjeszkedik nemzetközi szinten. Kínán kívül már Thaiföldön is vezető az elektromos autók terén, a népszerűsége pedig gyorsan nő az olyan országokban, mint Ausztrália, vagy Izrael. Világszerte épülnek a BYD gyárak, egy például pont Magyarországon. A gyártó hamarosan megvetheti a lábát az európai piacon, januárban már útnak indítottak 7000 autót tengeri úton.