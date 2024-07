Könnyed amerikai sört csapolnak ezentúl a Fradi-meccseken

Három évre szóló együttműködési megállapodást kötött a Borsodi Sörgyár és a Sportfive Hungary Kft. – derült ki a cég közleményéből. Mint írták, a megállapodás a kontinentális Európában úttörő jellegű, mivel a Groupama Aréna az első olyan stadion, aminek a Coors a hivatalos söre.

Vuleta Zsolt, Igaz András és Spiegel György az új sör bejelentésén / Fotó: Coors / Borsodi Sörgyár

A szerződéskötés kapcsán Vuleta Zsolt, a Borsodi Sörgyár ügyvezetője és kereskedelmi igazgatója elmondta: büszkék arra, hogy az ország egyik legmodernebb és második legnagyobb befogadóképességű stadionjában is megismerkedhetnek a szurkolók az Amerikában már népszerű Coors sörrel, ezzel is tovább mélyítve a márka és a Borsodi Sörgyár évtizedes kapcsolatát a sporttal. Ez az együttműködés azért is kiemelt fontosságú számukra, mert amellett, hogy idén februárban

Kelet-Közép-Európában elsőként Magyarországon vált elérhetővé a Coors sör, ez az első olyan kontinentális európai együttműködés, aminek keretében a márka lett egy stadion hivatalos söre.

Igaz András, a Groupama Arénát üzemeltető Sportfive Hungary vezérigazgatója hozzátette: örömükre szolgál, hogy a Borsodi Sörgyárat is köszönthetik a 35-szörös magyar rekordbajnok és 24-szeres kupagyőztes férfi felnőtt futballcsapat hazai mérkőzéseinek otthont adó Groupama Aréna szponzorai között. Fontos megjegyezni, hogy

a szezon kezdetével a sör ára nem változik,

és az első mérkőzésen egy Coors sör akció is várja majd a Groupama Arénába kilátogató szurkolókat.

„Szeretnénk, ha idővel itthon is olyan mélységű kapcsolat alakulhatna ki a Coors sör és a sport között, mint a tengerentúlon. Ennek egyik lépése a most aláírt három éves együttműködés” – mondta Spiegel György, a Borsodi Sörgyár marketingigazgatója.

A szurkolók egyéb Coors aktivitásokkal és kitelepülésekkel is találkozhatnak a szezonban. A mérkőzések előtt a Coors Chill Zone-ban hangolódhatnak a futball kedvelők és évente több alkalommal szórakoztató programmal is készül a márka a számukra.