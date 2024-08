Csillagászati pénzdíjért csatáznak ősszel Szaúd-Arábiában a teniszvilág szupersztárjai

Idén október 16. és 19. között rendezik a szaúd-arábiai Rijádban a Six Kings Slam elnevezésű meghívásos bemutató tenisztornát, melyen a sportág hat állócsillaga vehet részt.

Fotó: Novak Djokovic és Rafael Nadal a párizsi olimpián. Ősszel Rijádban is ott lesznek mindketten / Fotó: AFP

A torna amolyan gála jellegű, nem része a hivatalos ATP-versenynaptárnak, így ranglistapontok sem járnak az esetleges győzelemért, a meghívott sztárok számára azonban komoly motivációt jelenthet a profi mezőnyben is kiemelkedő pénzdíj: a győztes markát 6 millió dollár (körülbelül 2 milliárd 129 millió forint) üti, de a puszta részvételt is bőkezűen honorálják szervezők: minden játékos 1,5 millió dollárral (nagyjából 532 millió forint) lesz gazdagabb, függetlenül attól, hogy hányadik helyen végez a tornán.

A fentiek ismeretében nem meglepő, hogy igencsak erős mezőnyt sikerült összetrombitálni a szervezőknek: ott lesz Rijádban az aktuális világelső Jannik Sinner, a két veterán legenda, Rafael Nadal és Novak Djokovic, a US Opent 2021-ben megnyerő Daniil Medvegyev, valamint a tenisz két ifjú csillaga, Carlos Alcaraz és Holger Rune is.

Ahogy cikkében a Tennisuptodate megjegyzi, a 1,5 milliós pályára lépési pénz több, mint amennyit sok ATP-torna győztese kap, a szaúdi gálatorna győztesének járó 6 milliós summa pedig a duplája annak, amit a US Open győztese hazavihet.

Szaúd-Arábia egyébként is mindent megtesz, hogy felkerüljön a tenisztérképre, idén már ők fogják rendezni a női versenynaptár egyik fő eseménynek számító WTA-világbajnokságot, melynek 2025-ben és 26-nak is ők lesznek a házigazdái. A legjobb 20 év alatti férfi játékosok éves seregszemléjének, a Next Generation ATP Finalsnek tavaly óta szintén ők adnak otthont, és ez egészen 2027-ig biztosan így is marad.