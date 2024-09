Együtt marad a nyerő páros: újabb 3 évig marad az Audi a női kézisek szponzora

Az Audi Hungaria és az immár hatszoros Bajnokok Ligája győztes, valamint 17-szeres magyar bajnok Győri Audi ETO KC élete csaknem 20 éve fonódik össze – derült ki az autógyártó közleményéből.

Az Audi tovább támogatja a női kézilabdázókat / Fotó: Kovács Tamás

Az idei év szeptembere egy újabb mérföldkő a vállalat és a sportcsapat közös együttműködésében, ugyanis az elmúlt hétvégi norvég Vipers Kristiansand elleni mérkőzés szünetében írták alá a felek azt a szponzorációs szerződést, amely biztosítja, hogy az ország és a régió legnagyobb vállalata az elkövetkezendő három évben is támogatja a világ egyik legjobb kézilabdacsapatát.

A Győri Audi ETO KC a világ legsikeresebb kézilabdacsapataként évtizedek óta írja mindannyiunkat magával ragadó sikertörténetét.

Vállalatunk elhivatott támogatója a sportnak és természetesen a kiemelkedő eredményeknek is, így jó szívvel hosszabbítottuk meg újabb három évre partneri együttműködésünket. Sok-sok győrivel, köztük munkatársainkkal a csapat egyik legújabb szurkolójaként izgatottan várom az idei szezont, mondta Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke.

Az Audi és a Győri ETO neve már összeforrt a sportban

Örülök, hogy a kézilabdás lányok szponzorációjának folytatásával továbbra is hozzájárulhatunk Győr kiválóságainak világszínvonalú teljesítményéhez, fűzte hozzá Németh Kinga, az Audi Hungaria személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja.

Görbicz Anita, a Győri Audi ETO KC egykori világklasszis irányítója, jelenlegi elnöke is megemlékezett a közös munkáról: az Audi Hungária és az ETO Kézilabda Club együttműködése olyan hosszú múltra tekint vissza, hogy már gyakorlatilag összeforrt a két márkanév a sportban. Ez a kapcsolat mindenki számára előnyös, így örömteli, hogy újabb 3 éves időtartamra aláírtuk a szerződést. Játékosként is, de most klubvezetőként még egyértelműen nagyobb büszkeséggel tölt el, hogy egy igazi világmárka lehet névadó főszponzorunk – tette hozzá Görbicz.