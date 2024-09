Futballforradalom a St. Paulinál: szurkolóinak adja stadionja tulajdonjogát a német csapat

Merőben szokatlan tervvel állt elő pénzügyi háttere megerősítésére a német labdarúgó Bundesligában szereplő St. Pauli FC.

St. Pauli szurkolók a csapat Heidenheim elleni meccsén a Millerntor Stadioban/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az élvonalba idén nyáron visszajutott hamburgi kiscsapat az európai futballelitben alighanem elsőként szövetkezetet alapított, és hamarosan eladja a stadionja tulajdonjogát a szurkolóinak.

A szövetkezet létrehozását kedden este, az egyesület háromezer tagjának részvételével megtartott gyűlésen jelentették be.

Oke Gottlich elnök a The Athleticnek nyilatkozva elmondta, a szövetkezet-alapítás lehetősége már évek óta foglalkoztatta a klubvezetést, de csak mostanra jutottak el odáig, hogy a pontos részleteket kidolgozzák, és az ötlet valósággá válhasson.

A St Pauli otthona a 29546 szurkoló befogadására alkalmas Millerntor Stadion, a tervek szerint ennek a tulajdonjogát hamarosan a szurkolók kezébe adják. A drukkerek októbertől vásárolhatnak résztulajdont a létesítményből, egy részvény ára 850 euró lesz.

A részvényeladásokból a klubvezetés körülbelül 30 millió eurónyi bevételre számít, amit többek közt a covid-járvány idején keletkezett adósság visszafizetésére és infrastrukturális fejlesztésekre akarnak fordítani.

Egy szurkoló több részvényt is vásárolhat, ám fontos kikötés, hogy a több részvénnyel nem jár több szavazati jog. A részvényesek a szavazati joguk mellett osztalékra is jogosultak lesznek, és el is adhatják a részesedésüket, de csak ugyanazon az áron válhatnak meg tőle, amennyiért eredetileg vásárolták.

A részvényesek, akik a vásárlással egyúttal szövetkezeti taggá is válnak, arról is dönthetnek majd, milyen célokra használják a stadiont a futballmeccseken kívül. A mérkőzésnapi bevételeket továbbra is teljes egészében a futballklub kapja meg, de azt például a szakszervet fogja meghatározni, mennyi bérleti díjat kér el a klubtól a létesítmény használatáért.

Gottlich elnök rámutatott, a szövetkezetben taggá váló drukkerek döntéseikkel nagyban segíthetik a futballklubot, ha mondjuk a csapat kiesne a Bundesligából, csökkenthetik a bérleti díjat, ha pedig jobban fut a szekér, akkor meg is lehet emelni azt.