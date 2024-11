Cristiano Ronaldo, Beckham és Zidane egykori öltözőszekrényére is licitálhatunk egy aukción

Azt már megszokhattuk, hogy egy-egy sportcsillag mezéért, aláírt labdájáért vagy más felszereléséért, esetleg az őt ábrázoló kártyáért egy kisebb vagyont is képesek kifizetni a rajongók, most azonban egészen egyedi relikviákhoz juthatnak a Real Madrid drukkerei, ha elég mélyen hajlandóak a zsebükbe nyúlni. A Sotheby’s aukciósház ugyanis árverésre bocsátja a spanyol klub futballistái által korábban használt öltözőszekrényeket, olyan sztárok egykori szekrényeire is lecsaphatnak az érdeklődők, mint Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Luis Figo, Iker Casillas vagy éppen David Beckham – írta meg az AP News.

Bárki megszerezheti a Real Madrid sztárjainak korábbi öltözőszekrényeit, de nem lesz olcsó, közel ötmillió forintról indulnak a licitek/Fotó: Anadolu via AFP

A szekrényeket 2002 és 2022 között használták a madridi labdarúgók, és a Santiago Bernabéu stadion felújítása során selejtezték ki őket.

Az öltözőszekrényekből, melyeket szerdától lehet megtekinteni a Sotheby’s londoni bemutatótermében, összesen 24 kerül kalapács alá, egyenként lehet rájuk licitálni az interneten egészen november 26-áig, a licitek pedig 12 600 dollárról (nagyjából 4,9 millió forint) indulnak.

A Sotheby’s közlése szerint az árverés bevételének egy részét az alapítványán keresztül jótékony célra fordítja a Real Madrid.

Kobe Bryant öltözőszekrényéért több mint egymilliárd forintot fizettek

Szokatlannak szokatlan, de nem a mostani az első eset, hogy hasonló bútordarabot bocsátanak árverésre: idén augusztusban ugyancsak a Sotheby’s árverezte el Kobe Bryantnek, a Los Angeles Lakers 2020-ban, 41 évesen elhunyt ötszörös NBA-bajnok kosárlabdázójának öltözőszekrényét, amelyért a nyertes 2,9 millió dollárt (1 milliárd 131 millió forint) fizetett.

A legdrágábban elárverezett sportrelikvia csúcsát Babe Ruth baseball-legenda 1932-ből származó meze tartja, az ikonikus dressz szintén idén augusztusban 24,12 millió dollárért (9,4 milliárd forint) kelt el egy dallasi aukción.