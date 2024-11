Letarolják a Premier League-et az amerikai befektetők

A Football Benchmark kutatása alapján, melyet az Inside World Football szemlézett, az öt legnagyobb európai focibajnokság – az angol Premier League, a német Bundesliga, az olasz Serie A, a spanyol La Liga és a francia Ligue 1 – 98 csapata közül 24-nek van amerikai tulajdonosa.

A Liverpool tulajdonosa, John W. Henry feleségével, Linda Puzzutival egy Liverpool–Southampton meccsen. Bár neki sem indult könnyen a liverpooli időszaka, mára egyértelműen a Premier League egyik legsikeresebb külföldi klubtulajává vált / Fotó: AFP / Oli Scarff

Az elemzés szerzői úgy vélik, az amerikai befektetőket a relatíve alacsony bekerülési költség és főleg az ahhoz mérten várhatóan igen magas növekedési potenciál vonzza, magyarán viszonylag olcsón tudnak venni egy olyan csapatot, amely megfelelő munkával a beleölt tőke sokszorosát hozhatja vissza.

A Premier League csapatainak közel fele amerikai kézben van

A Bloomberg cikke szerint az elsőtől a negyedosztályig a 92 angol profiklub több mint harmadánál találunk amerikai befektetőt, az élvonal résztvevőinek pedig majdnem a fele, kilenc egyesület van amerikai többségi tulajdonban, ezek a következők:

Az Arsenal,

az Aston Villa,

a Bournemouth,

a Chelsea,

a Crystal Palace,

az Ipswich Town,

a Fulham,

a Liverpool

és a Manchester United.

A Liverpoolnál és az Arsenalnál sikereket hozott az amerikai tőkeinjekció

Ezek között vannak igazi sikertörténetek is, közülük legfőképp a Liverpoolé kiemelendő. A Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Vörösöket 2010-ben vásárolta meg a Fenway Group, és bár eleinte ez az együttműködés sem indult tündérmesének, kilenc év alatt hét nagy trófeát nyertek, köztük egy Bajnokok Ligáját és egy bajnoki aranyérmet, az utóbbit 30 év szünet után sikerült elhódítaniuk.

A Boston Red Sox baseballcsapatát is birtokló, John W. Henry üzletember vezette befektetői csoportnak is komoly szerepe volt a kiváló eredményekben, 300 millió fontért szereztek többségi tulajdont a klubban 14 éve, azóta pedig további 136 millió fontot költöttek az egyesületre, komoly infrastrukturális fejlesztéseket hajtottak végre, felújították például a gárda otthonát, az Anfieldet, és egy új edzőkomplexumot is építettek.

Stan Kroenke (jobbra) 2011 óta az Arsenal tulajdonosa / Fotó: AFP / Glyn Kirk

Az Arsenalt is közel másfél évtizede, 2011 óta irányítják amerikai tulajok, az Ágyúsoknak ez a korszaka eddig négy FA-Kupa-diadalt hozott, és bár a bajnokságban elég hullámzó a produkciójuk, az utóbbi három szezonból kétszer is odaértek a második helyre, ami azért nem mondható rossznak. Hatalomátvétele óta a Kroenke-család mindent egybevéve 1,26 milliárd fontot ölt a londoni alakulatba, kellett is a tőkeinjekció, hiszen például a kiváló középpályást, Declan Rice-t klubrekordot jelentő százmillió fontért igazolták át tavaly nyáron a West Hamtől.