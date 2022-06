Nem nehéz összerakni a képet, hogy Debrecen a következő néhány évben a legnagyobb fejlődési dinamikát mutató hazai várossá nőheti ki magát annak köszönhetően, hogy a BMW ott építi új gyárát. A fejlesztés önmagában több mint ezer embernek ad majd munkalehetőséget, ám a szerepe ennél sokkal nagyobb léptékű lesz, hiszen a beszállítói holdudvar, az üzem üzleti tevékenysége a nemzetközi kapcsolatokat is magában foglalja.

Több itthoni példa is mutatja, hogy egy a BMW-gyárnál kisebb léptékű fejlesztés is képes nyüzsgővé tenni egy közepes várost, jelentős hatást gyakorolva a környék turisztikai, szolgáltatói, vendéglátói kapacitásaira. Ezen túlmenően Debrecen az utóbbi esztendőkben több nagyvállalatnak kínált otthont. Ennek köszönhetően a megyeszékhely bekerült a nemzetközi vérkeringésbe, és már rég nem csak az egyetem az egyetlen kapcsolódási pont a „nagyvilággal”.

Ezen folyamatok része, hogy a cívisváros turisztikai és lakóingatlan-piaci kapacitásai rohamtempóban bővültek. Most pedig egy újabb fejlesztés ért révbe. A Párizs Garden az apartmanok praktikuma mellett a szállodai szolgáltatások kényelmét is ígéri a minden valószínűség szerint elsősorban üzletemberekből, topmenedzserekből és vallási eseményekre érkezőkből álló leendő vendégkörének. Mindezt – nomen est omen – franciás bájjal és persze a francia konyha által ihletett ételkínálattal.

Új szereplő a piacon

A mintegy hárommilliárd forint bekerülési költségű, 1700 négyzetméteren elterülő apartmanhotel az üzleteket és 450 lakást magában foglaló Párizsi udvar része, amelyet több mint másfél évtized alatt 1,4 hektáron, mintegy 15 milliárd forintos befektetéssel hívott életre Kelemen György.

Mint azt az ingatlanfejlesztőtől megtudtuk, a Párizsi udvar üzleti modellje Magyarországon talán kissé szokatlan, ugyanis az egész beruházást kizárólagosan magántőkéből realizálták, semmilyen egyéb pénzügyi-banki forrást nem vontak be a megvalósításába.

„Magánemberektől vásároltuk fel a telket, magánembereknek értékesítettük a leendő épületet, így elejétől a végéig teljes egészében ők finanszírozták az építkezést. Azt gondolom, ez ebben a nagyságrendben különlegesnek számít, mint ahogy az is, hogy már a Párizs Garden Apartments Hotel alapozásakor megállapodtunk a vevőinkkel: az ebben lévő apartmanokat visszabérelve mi fogjuk üzemeltetni és szállodaként hasznosítani az épületet” – tájékoztatott az üzletember.

Bár csak június elsején volt a hivatalos nyitás, az előzetes foglalások már pár hete elkezdődtek. „Portugáliától Izraelen át Norvégiáig rengeteg helyről van már jelentkező, de természetesen nagyon sok magyarországi előzetes lekötésünk is van. Holott csak nemrég kezdtük meg az előzetes kereskedelmi tevékenységet, s igazából a nagy nemzetközi szállásfoglalási felületen is csupán két-három hete vagyunk fent” – mondta a szakember.

Komoly versenyelőny

Kelemen György úgy véli: annak ellenére, hogy a magasabb kategóriában szolgáltató szállodák száma egyre nő Debrecenben, a megcélzott üzleti szegmensben komoly versenyelőnnyel indulnak.

„A klasszikus hotelek kínálata viszonylag kis alapterületű, 25-28 négyzetméteres szobákból áll, mi viszont kétszobás, 50–80 négyzetméteres lakásokat kínálunk. Vagyis olyan, akár többhetes itt-tartózkodásra, normál életvitelre alkalmas apartmanjaink vannak, amelyek a városban ilyen mennyiségben másutt nem állnak rendelkezésre” – ecsetelte.

Az üzletember az árak kapcsán úgy fogalmazott: kezdő vállalkozásként igyekeznek abban a szegmensben szerepelni, ahol felkapottak tudnak lenni.

Jelenleg egy 50 négyzetméteres apartman napi bérleti díja két személyre, svédasztalos reggelivel együtt 30 ezer forint. Ez egy bevezető ár, de nem nagyon szeretnénk ettől elrugaszkodni, mert az általunk alkalmazott konstrukcióban a privát befektetői várakozások nem annyira agresszívek, mint amilyenekkel egy bank által finanszírozott beruházásnál kénytelenek szembesülni az invesztorok. Vagyis mivel a miénk egy hitelmentes beruházás, nincs áremelési kényszer – mondta.

Sajátos üzlet

„A mi magánbefektetőink eleve arra számítottak, hogy a visszabérlés eredményeként a lakásvásárlásba fektetett tőkéjük 20-25 év alatt térül meg. Mivel az ingatlanok az ő tulajdonukban vannak, a kockázatuk nem túl nagy, miközben a működtetésből adódó rizikókat mi viseljük. Ez kétségkívül előny lehet azokkal a versenytársakkal szemben, akik a gyors megtérülési elvárások miatt kénytelenek magasabb árakkal dolgozni. A magántőke-bevonás ilyen szempontból tehát optimális megoldás. Jó a befektetőknek, mert nemcsak hogy biztonságban van a tőkéjük, de egy tekintélyes vagyongyarapodást is elkönyvelhetnek, hiszen ennek az ingatlannak a vagyonértéke a kezdetek óta már megduplázódott. Mi 550 ezer forintért valósítottuk meg ennek az ingatlannak a négyzetméterét a telekárral együtt, a jelenlegi forgalmi értéke pedig egymillió forint felett van négyzetméterenként. Így ennek a befektetésnek az értékmegőrző volta mellett valós értéknövekménye is van” – részletezte Kelemen György.

„Az építőipari beruházásokkal kapcsolatos prognózis jelenleg nagyon borús képet fest, de természetesen gondolkodunk fejlesztésekben is – folytatta a szakember. – Úgy vélem, legelőször is meg kell nyugodnia a piacnak, és persze nagyon jó lenne, ha véget érne a háború, mert akkor tervezhetőbb lenne minden invesztíció. Pillanatnyilag tehát nem látom, hogy fél éven belül mibe lehetne belekezdeni, de a város vezetőivel szorosan együttműködve próbálunk olyan dolgokat csinálni, amelyek Debrecennek is jók, építik a környezetet, valamint a városi szolgáltatásokat is tudják fejleszteni. Így most gondolkodási időszak van, de azt remélem, hogy az év vége felé már tisztul a piac, s lehet beruházásokat indítani.”