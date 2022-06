Már Németországba is szabadon lehet utazni

Június 1-től várhatóan augusztus végéig feloldják a németországi beutazásra eddig érvényes koronavírus-szabályozásokat: a visszatérő utazóknak és más beutazóknak nem kell igazolniuk, hogy oltási vagy gyógyultsági igazolással rendelkeznek és teszt sem kell - közölte a Német Turisztikai Hivatal (DZT).

A vírusvariáns-területekről érkezők számára azonban továbbra is érvényben maradnak a szigorú szabályok, a beutazás után 14 napos karanténba kell vonulniuk akkor is, ha oltási vagy gyógyultsági igazolással rendelkeznek. Jelezték: jelenleg egyetlen ország sem tartozik a vírusvariáns-terület besorolás alá.

A tömegközlekedési eszközökön (városi és távolsági is), illetve az egészségügyben Németországban továbbra is kötelező a védőmaszk használata. Ugyanígy viselni kell a maszkot a Németországból induló, illetve az oda érkező repülőgépek fedélzetén is - írták.