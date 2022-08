Fürdőzőknek okoznak kellemetlen, és egyeseknek talán ijesztő pillanatokat a Franciaország déli partjait újonnan látogató halak – írta az MTI a Le Parisien című francia lapra hivatkozva.

Nem cápatámadásra kell gondolni, a felül 14, alul 8 foggal felszerelt, majdnem félméteresre megnövő szürke íjhalak (Balistes capriscus) harapása nem ejt nagy sebet és nem is mérgező, inkább csak meglepő.

Hétfőn több mint negyven fürdőző számolt be kisebb harapásokról a spanyol határ közelében fekvő Hendaye strandján – írta a cikk –, de az izgága halak Cannes közelében is megharaptak egy fürdőzőt a mindössze 50 centiméteres, sekély vízben, és harapásról érkezett hír a saint-tropez-i öbölből is.

A halak a Földközi-tenger felmelegedése miatt kutatnak a szokásosnál nagyobb területen táplálék után – mondta Benjamin Lafon tengerbiológus –, így jutnak a sekély part menti vizekig. A múlt században ebből a térségből szinte eltűntek az íjhalak, a víz azonban idén a megszokott 20-22 helyett 28 fokos.

Az íjhal és az ember egyébként kerüli egymást, az előbbi ösztönből, az utóbbi pedig mert az ívhal védett – ha ki is fognák, vissza kell dobni –, vagy újabban, mert harap.