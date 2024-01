Egymillió vendégéjszaka hiányzik a háborúk miatt, az orosz és az izraeli turisták hiánya ellenére a magyarországi szálláshelyek 1,3 millió vendégéjszakás plusszal tudták zárni a 2023-as évet – derült ki a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetői által tartott mai gyorstájékoztatón.

Fotó: Shutterstock

Előzetesek az adatok, a KSH csak hetekkel később közli majd a végleges tavalyi számokat, de az már most biztos, hogy sikeres évet zárt a magyar turizmus – hangsúlyozta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) igazgatósági elnöke.

Tavaly közel 16 millió turista több mint 41 millió vendégéjszakát töltött hazánkban, a szálláshelyek és a vendéglátás bevételei pedig két számjegyű, feletti mértékben növekedtek.

A Turisztikai Világszervezet napokban kiadott legfrissebb jelentése szerint Magyarországon a globális átlagnál magasabb a turizmus visszaépülésének üteme, amely támogatja a gazdasági növekedés helyreállítását is.

A magyar szálláshely szolgáltatóknál 2022-höz képest 1 millió 300 ezer vendégéjszaka-többlet keletkezett, ami azért rendkívüli eredmény, mert

a nemzetközi konfliktusok miatt egymillió vendégéjszaka maradt el az adatok szerint.

A vendégforgalmi mutatók mellett a szálláshelyek összbevétele is nőtt, és elérte a 860 milliárd forintot, ami 23 százalékkal magasabb mint 2022-ben.

Fotó: Shutterstock

A vendéglátóhelyeken 18 százalékkal többet, 1780 milliárd forintot költöttek el tavaly a vendégek.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint az eredmény elsősorban a nemzetközi beutazóforgalom jelentős élénkülésének volt köszönhető, ugyanis külföldről 18 százalékkal több, 7,1 millió vendég érkezett. Különösen impozáns volt a főváros vendégforgalmának erősödése, hiszen tavaly a magyarországi külföldi szálláshelyi forgalom 59 százalékát (11,7 millió vendégéjszakát) regisztrálták Budapesten, ami markáns, 19 százalékos többletet jelent 2022-höz képest.

Sokan aggódtak a Balatonért

Nem lett igazuk az aggódóknak, a Balaton eredménye végül nemcsak a nyári főszezonban sikerült kiválóra, hanem az egész éves vendégszáma is 9 százalékkal meghaladta a 2019-es rekordév eredményét

– szögezte le Guller Zoltán.

A 334 ezer lakosú Balaton környékén mintegy 3 millió vendéget fogadtak, vagyis egy-egy lakosra 8,6 turista jutott a nyári időszakban.

Az eredményekhez a belföldi turizmus motorjának számító SZÉP-kártya is nagymértékben hozzájárult. 2023-ban nemcsak a feltöltések, hanem a költések is történelmi csúcsot döntöttek, összesen 449 milliárd forintot fizettek vele a felhasználók, amelyben a SZÉP-kártya kedvezményes keretének 200 ezer forintos megemelése is közrejátszott.

A Covid hatása még érződött

A Covid-járvány idején

a mesterségesen magasan tartott belföldi turizmus után az inga 2023-ban a másik irányba lendült,

amikor jelentősen nőtt a külföldi, de visszaesett a belföldi vendégforgalom – hangsúlyozta az MTÜ elnöke.

Ráadásul a légi forgalom sem épült még globálisan vissza, az Egyesült Államokból nincs közvetlen járat Budapestre, de még így is 30 százalékkal nőtt 2022-höz képest az amerikai turisták száma tavaly a magyarországi szálláshelyeken.

Turistaáradattal búcsúzott az óév Budapesten és vidéken is Nagyot hajrázott a turizmus az óév utolsó napjaiban, amikor az előzetes várakozásokat is meghaladta a szálláshelyek forgalma. Karácsonykor 21 százalékkal, szilveszterkor 20 százalékkal több vendégéjszakát könyvelhettek el a szálláshelyek, mint egy évvel korábban, a szilveszteri külföldivendég-forgalom pedig 27 százalékkal haladta meg az előző évit.

Áprilistól lett kínai nyitás, onnan 400 százalékkal, Dél-Koreából 300 százalékkal nőtt a vendégszám ennek eredményeként.

Idén visszaáll a 2019-es járatszám, és a reptér állami tulajdonba kerülése jelentősen javítja a magyar turizmus pozícióit majd. Három amerikai várossal talán már 2024-ben létrejöhet újra a közvetlen légi kapcsolat Guller Zoltán reményei szerint.

Mi várható 224-ben?

Ha változatlan körülményekkel megyünk tovább, reális, hogy idén elérik a hazai szálláshelyek a 43 milliós vendégéjszakaszámot –­ mondta Könnyid László, az MTÜ januártól kinevezett új vezérigazgatója, aki optimista az idei kilátásokat illetően, mondván, ha bővülnek a légi járatok, még magasabbak is lehetnek a számok.

Budapest 2025-ben újra felkerül majd Európa légitérképére

– mondta a turizmusirányítás új vezére.