Focilázban ég a német turizmus: az Eb sokkal többet kínál egész évben két félidőnél

Hatalmas lökést ad a német turizmusnak és az egész ország gazdaságának a nyári labdarúgó-Európa-bajnokság, amely önmagában 4 százalékkal növeli meg az éves vendégéjszakák számát. Az eseményre több tízezer magyar szurkolót is várnak, a házigazdák ráadásul kifejezetten szorgalmazzák, hogy családdal, kisebb-nagyobb gyerekekkel is bátran induljanak útnak a drukkerek – hangzott el a VG Óperencia Podcast friss epizódjában, ahol arra is kitértünk, hogy aki nem tudott jegyet vásárolni a stadionokba, élvezheti a fesztiválhangulatot a mérkőzéseknek helyet adó városokban. Németország focilázban ég.

2024.04.18. 20:18 | Szerző: Sándor Tünde

Országos szinten közelíti a 2019-es számokat a német turizmus, miközben Magyarország mint küldőpiac még 17 százalékkal van elmaradva ettől, de a 2023-as adatok már 21,7 százalékkal jobbak voltak, mint a 2022-esek. Ez azt jelenti, hogy idén szinte biztos, hogy eléri, sőt túl is szárnyalja a 2019-es mutatókat a kiutazó magyar turisták száma – mondta a VG Óperencia Podcast stúdiójában Czeiszing Miklós, a Német Turisztikai Hivatal Magyarországi Képviseletének vezetője. Németországban elkezdődött a visszaszámlálás a nyári labdarúgó-Európa-bajnokságra / Fotó: Shutterstock A négyhetes labdarúgó-Európa-bajnokság önmagában és országos szinten több mint 4 százalékkal megnöveli az éves vendégéjszakák számát. Az esemény időpontjában megnő a kereslet a szálláshelyeken, a vendéglátásban, de a közlekedési és egyéb szolgáltatások iránt is. Családokat várnak a szervezők A világszerte problémát jelentő futballhuliganizmus megakadályozására mindent megtesznek a német szervezők, akik a 2006-os labdarúgó-világbajnokság lebonyolításával már tapasztalatot szereztek világversenyek rendezésében. Mindez azért is lényeges, mert a házigazdák pont erre építve azt szorgalmazzák, hogy gyerekekkel utazzanak ki a szurkolók. Az Európa-bajnokság kifejezetten a családok számára is komfortos, élményekkel teli rendezvény legyen – hangsúlyozta Czeiszing Miklós. Németország a magyaroknak ráadásul nem egy távoli desztináció. Autóval öt óra alatt el lehet jutni Bajorországba vagy Szászországba, de vonattal is gyorsan megközelíthető számos nagyváros, például München, Frankfurt vagy Drezda. Naponta több repülőjárat indul Berlinbe, de többek között Hamburgba és Kölnbe is. Ráadásul, ha valaki időben lefoglalja a vonat- vagy repülőjegyét, meglepően kedvező áron tud utazni még ma is – mutatott rá Czeiszing. Tengerpartok és egyéb vonzerők Idén nem lehet úgy beszélni Németországról, hogy megkerüljük a labdarúgó-Európa-bajnokságot, de miért is tennénk? A kiutazást viszont érdemes úgy tervezni és szervezni, hogy előtte vagy utána a szűkebb-tágabb környéken kínálkozó attrakciókat fel tudják fedezni. A tengerpartok és a hegyek, a gazdag történelem, valamint a sokszínű kultúra gazdag programlehetőségeket kínál, s a külföldi turisták millióit csábítja Európa egyik legnagyobb és legfontosabb országába – jelentette ki a Német Turisztikai Hivatal képviseletvezetője. Az erfurti rejtett zsinagóga egyike az 52 németországi világörökség-helyszínnek / Fotó: Shutterstock Németországban már több mint félszáz világörökségi helyszínt tartanak nyilván. Az UNESCO Világörökségi Bizottsága tavaly vette fel a világörökségi listára Erfurt középkori zsidónegyedének épületegyüttesét,

a régi zsinagógát,

a rituális fürdőt,

a mikvét és

egy kő lakóházat. Ezzel együtt 52 németországi helyszínt tartanak már nyilván a világörökség részeként, ami jól példázza, hogy az ország látnivalókban kifogyhatatlan. Aki most dönt, még nem késett el Az összes német városban, ahol a futballmeccsek lesznek, hatalmas szurkolói arénákat alakítanak ki: itt 130-140 négyzetméteres kivetítőkön lehet majd követni a stadionokban zajló eseményeket. Németország vonattal sincs messze / Fotó: Shutterstock A németek azt mondják, hogy die ganze Stadt ist ein Arena, vagyis az egész város egy stadion. Tehát nemcsak azért a 90 percért kell odautazni, ameddig egy-egy mérkőzés tart, hanem előtte és utána is remekül lehet szórakozni, finomakat enni, inni a szurkolói zónákban és országszerte bárhol. A szállásfoglalóknak érdemes a kempingeket is feltérképezniük. Kölnben és Stuttgartban is kialakítanak ilyen ideiglenes szálláshelyeket a nagy számban érkező szurkolók számára. Vonzóbb a labdarúgó-Európa-bajnokság, mint az olimpia a kiutazni készülő magyaroknak Tízezer magyar jeggyel és még sokkal többen jegy nélkül indulnak el a németországi labdarúgó-Európa-bajnokságra, hogy Stuttgartban és Kölnben a stadionban vagy a rajongói zónában szurkoljanak a magyar csapatnak. Németország éves vendégforgalmát négy százalékkal dobja meg az Eb, az oda utazó magyarok idén 7-8 százalékkal lehetnek többen. Mindeközben úgy tűnik, a párizsi olimpiát inkább otthon, fotelből készülnek követni a sportbarátok.