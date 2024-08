Holland rendőrök is járőröznek a Szigeten, számos trükköt bevet a hatóság

Megjegyezte, hogy igény esetén, indokolt esetben, a Budapesti Rendőr-főkapitányság egyébként további hajókat is tud a területre irányítani. A Budapesti Rendőr-Főkapitányság a prevenciós ponton természetesen jelen van.

Egyenruhás kollégáinkhoz mind a külső, mind a belső biztosítás során tudnak fordulni segítségnyújtásért, azért vannak, hogy segítsenek. Amennyiben bárkinek a sérelmére bűncselekményt követnek el, úgy a feljelentését a III. Kerületi Rendőrkapitányságon, a Tímár utca 9/A alatt megteheti. Itt egyébként idegen nyelvet is jól beszélő kollégák teljesítenek szolgálatot

– hangsúlyozta.

„A Bűnmegelőzési Osztály és Gazdaságbűnözés Elleni Főosztály közös standján várják a fesztiválozókat, idén a hangsúlyt az online csalásokra helyeztük” – mondta Dedő Beatrix rendőrhadnagy, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kiberbűnözés Elleni Osztályának főnyomozója.

Kiemelte, hogy a Sziget Fesztivál területén csak bankkártyával és a Festipay alkalmazással lehet fizetni.

Mivel mindkét fizetési módszer az online térben zajlik, ezért fokozottan figyelnünk kell a bankkártyánkra, illetve a mobiltelefonunkra is.

A szórakozás hevében elég egy apró figyelmetlenség, és máris megtörténhet a baj – figyelmeztetett a rendőrhadnagy. Ezért ismételten hangsúlyozta, hogy az értékeink mellett személyes adatainkra is figyeljünk, amivel esetlegesen visszaélhetnek, vagy éppen kibertérben elkövetett bűncselekmények áldozataivá válhatunk.

Fotó: H. Zováthi Domokos / Világgazdaság

A Kiberbűnözés Elleni Osztály a fesztivál helyszínén is ott lesz a kollégáival, és különböző kibertesztekkel is várják az érdeklődőket. Ezen az információs ponton sok hasznos információt és tanácsot tudnak adni. „A Sziget Fesztivál célja a szórakozás és a kikapcsolódás, ezért különféle lazább programokkal is várjuk a látogatókat a prevenciós ponton, ilyen például a pólófestés, a jelvénykészítés vagy épp a biztonságiöv-szimulátor” – zárta szavait Bedő Beatrix.