Kiwi-vezér: az MI-ügynökeinket nem kell betanítani és nyelvi korlátjaik sincsenek

Nagy sajtóvisszhangja van a járatkéséseknek, -törléseknek idén, holott a légi közlekedésben nem szokatlan jelenségről van szó. A Kiwinél miként ítélik meg a mostani időszakot?

A koronavírus-járvány megtörte az iparág lendületét, ez vitathatatlan, de az is, hogy a Covid előtti időszakhoz képest több járatot szakítanak meg késés vagy törlés miatt. A pandémia után ráadásul a repülőterek még nem álltak készen az újranyitásra, és az sem elhanyagolható tény, hogy a légtér is egyre zsúfoltabb. A CrowdStrike-frissítés okozta IT-leállás azt bizonyította, hogy milyen előre nem látható tényezőknek van kitéve az ágazat, de említhetném a geopolitikai helyzetet is a rengeteg nemzetközi konfliktussal. Úgy gondolom, ezekből csak több lesz a jövőben, és ott van még az időjárás, a globális felmelegedés is mint a légi közlekedést befolyásoló faktor.

A mi ügyfeleink arra vágynak, hogy az összes repülési lehetőséget megtalálják egy helyen, átlátható árakkal, rejtett díjak nélkül, miközben azt szeretnék, hogy az őket érintő járatkéséseket, -törléseket, de még a becsekkolási folyamatokat is kezeljük helyettük. Éppen ezért fejlesztettük tovább a garanciaprogramunkat, hogy már a foglalás pillanatától érvényes kreditet biztosítsunk a felhasználóinknak, amely egy esetleges törlés esetén azonnal elérhető lesz számukra. Tavaly óta dolgozunk ezen a projekten, vagyis a jelenlegi szituációtól független az új szolgáltatásunk bevezetése.

Oliver Dlouhy szerint a túlzott turizmus és a globális felmelegedés jelentős szempont lett a nyaralások foglalásakor / Fotó: Kiwi.com

Magyarország, és ezen belül is Budapest szerepét hogyan látja az európai turizmusban?

Inkább úgy közelíteném meg a kérdést, hogy a magyar piac kulcsfontosságú nekünk. Emiatt vezettük be itt is az átirányítási opciót – melynek értelmében vállaljuk, hogy ha nem tudunk kedvezőbb árat adni a légitársaság árainál, átirányítjuk hozzájuk a klienseket – és a garanciaprogramunkat. Magyarország mellett Csehországban, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában lesznek elérhetőek ezek a lehetőségek.

A magyar állam által nemrégiben visszavásárolt budapesti repülőtérről mi a véleménye?