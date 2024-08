Jó üzletbe tenyerelt az állam: rekord-félévet zárt a reptér

Rekordot hozott a nyár első hónapja a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: a júniusban fogadott és indított 1 557 130 utassal megdőlt a 2019 hatodik hónapjában regisztrált júniusi utasforgalmi csúcs – közölte a Budapest Airport. Az adatok alapján elmondható, hogy a magyar állam jól járt a reptér megvásárlásával.

Jó üzlet a reptér / Fotó: Csudai Sándor – Origo

Ezzel lezárult az első fél év, amelynek során összesen 7,9 millió utas fordult meg a budapesti légikikötőben, 7 százalékkal több, mint 2019-ben. Ez előrevetíti, hogy – a Budapest Airport várakozásainak megfelelően – 2024 újabb rekordév lesz, vagyis az idei utasszám a járvány előtti forgalmat is meghaladhatja. A világjárvány után visszatért utazási kedvet Budapestről 41 légitársaság szolgálja ki, amelyek 134 úti célt kínálnak a nyári menetrendben.

Újdonságként jelent meg idén például

Lyon,

Szkíathosz,

Faro

és Brassó,

de a palettát új légitársaságok új útvonalai is színesítik, kiváló átszállási lehetőséget nyújtva eddig nehezebben elérhető távol-keleti desztinációk, sőt, akár Ausztrália és Új-Zéland irányába is. Ilyen például a China Southern légitársaság kantoni és a Shanghai Airlines hsziani járata, amely június vége óta egészíti ki a kínai járatok széles skáláját, és amelyekhez hamarosan csatlakozik a Hainan Airlines Sencsen–Budapest járata is. A menetrendi újdonságok mellett továbbra is tartják magukat a desztinációs ranglistán az utasok kedvencei: a fél év során a legnépszerűbb város London, Milánó és Isztambul volt, az országok dobogóján pedig az Egyesült Királyság, Olaszország és Spanyolország szerepel. Spanyolország és Olaszország irányába az idei első fél évben 66 százalékkal több ülőhelyet kínáltak a légitársaságok, mint 2019-ben.

Az áthaladó árumennyiség is megnövekedett a reptéren

Hasonlóan az utasforgalomhoz, a kezelt árumennyiség tekintetében is újabb csúcsot dönthet idén év végén a Budapest Airport. Júniusban a cargomennyiség elérte a 25 001 tonnát – ez 57,5 százalékkal több, mint 2023 júniusában, és túlszárnyalja az eddig cargoszempontból minden idők legerősebb hónapjának számító márciust is. 2024 első fél évében összesen 133 747 tonna árut kezeltek a budapesti repülőtéren, ami 46,2 százalékkal több, mint a tavalyi év azonos időszakában, és egyúttal rekord-félévet jelent a repülőtér történetében. Az eredmény hátterében Magyarország stratégiai elhelyezkedése, a budapesti repülőtér kivételes cargo-infrastruktúrája és a cargoközösség munkája áll.