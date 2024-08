Megszólaltak a vészharangok: brutális háború készülődik Afrikában

Miközben a világ vezetői mindent megtesznek azért, hogy véget vessenek az Izrael és a Hamász közti konfliktusnak, amely lassan azzal fenyeget, hogy az egész Közel-keletet felemészti, Afrika egy sokkal brutálisabb háború irányába tart, amely akár több millió ember életét is követelheti – írta a Bloomberg.

Izrael és Ukrajna után Közép-Afrika is egy háború színterévé válhat / Fotó: AFP

A történelem látszólag megismétli önmagát: a 2006-os Izrael–Hezbollah-háború előtt a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK), Ruanda és Uganda 1998 augusztusától 2003 júliusáig álltak harcban, amely a végére kilenc afrikai országot és több tucat lázadó csoportot ragadott magával.

A kongói és a ruandai vezetők most újra a háború tüzét szítják, a béketárgyalások összeomlottak, fegyverkezési verseny folyik a két ország között, amelyek hadseregei és az őket támogató fegyveres csoportok ráadásul már most is gyakran összecsapnak egymással.

Háború készülődik Afrikában, ami újabb csapást mérhet a nemzetközi diplomáciára és a globális stabilitásra.

A második kongói háborúban, amelyet sokan „Afrika nagy háborújának” hívnak, legalább 5,4 millió ember halt meg a harcok, a járványok és az éhínségek miatt, ezen felül pedig több mint hétmillióan kényszerültek elhagyni a lakóhelyüket.

A feszültségek most újra növekednek, és a KDK keleti tartományaiból gyakran érkeznek jelentések súlyos, határokon átnyúló vérengzésekről. A háborúról szóló beszéd és az erőszak a 2023. decemberi kongói választások előtt fokozódott, és az elmúlt hét hónapban tovább fokozódott. Hetekkel a szavazás előtt Félix Tshisekedi, a Köztársaság elnöke azt mondta, hogy Paul Kagame ruandai elnök Hitlerhez hasonlóan viselkedik, és arra törekszik, hogy elfoglalja hazája keleti részét.

Július 9-én pedig egy ENSZ-szakértői jelentés megerősítette azokat a széles körben elterjedt vádakat, amelyek szerint Uganda és Ruanda támogatja a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén az M23 lázadócsoportot. A jelentés figyelmeztetett, hogy

a válság magában hordozza egy szélesebb körű regionális konfliktus kirobbanásának kockázatát.

A háború most elsősorban Kongó ásványkincsekben gazdag területeinek a megszerzése miatt robbanhat ki: