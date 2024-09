Nem ürül ki a Balaton: erős szeptemberre számítanak a szolgáltatók

Kiemelt szerepben a gasztronómia

Nem csupán az aktív turizmus vonzza ide a pihenni vágyókat: Fekete Tamás úgy fogalmazott, a Balaton már jó ideje a gasztronómia egyik fellegvárának számít, kiváló éttermei mellett nem utolsó sorban a hat, történelmi borvidékének köszönhetően. Ősszel több színes program kapcsolódik a szürethez, amely a különösen forró időjárás miatt idén még hamarabb megkezdődtek.

Ezek a programok várhatóak a Balatonnál következő hetekben: A most következő hétvégén rendezik a Balaton Wine and Gourmet fesztivált Veszprémben. A minőségi ételeknek és italoknak szentelt fesztiválon a balatoni régió gasztronómiai csúcsszereplői, több mint 50 étterem és borászat mellett a korábbinál is gazdagabb programkínálat várja az idelátogatókat.

Szeptember 6–8. között szervezik meg, immár 60. alkalommal a badacsonyi szüreti fesztivált, amelynek fő attrakciója a hagyományos felvonulás.

Szeptember 13–15. között folytatódik Siófok kulináris ízutazása, a GasztroFok. A tematikus hétvégére a vendéglátók különleges fogásokkal és kedvezményes ajánlatokkal készülnek.

Szeptember 20–22. között rendezik a Tihanyi Szüreti Napokat, amelynek csúcspontja a vasárnapi lovas-huszáros felvonulás.

Már októberben ugyan, de egy igazi különlegesség készül: hagyományteremtő céllal október második hétvégéjén elindul a badacsonyi Füge Feszt.

A foglalások élén áll a Balaton

Van miért a Balatonra utazni ősszel, bőven akad élmény a fürdésen túl is – összegzik a turisztikai szakemberek, akik szerint ez egyre inkább beépül a köztudatba is, amelyet alátámasztanak a foglalási adatok is. A Szallas.hu felhasználóinak többsége például tóparti úti cél pontot választ az ősz első hónapjában, amelyek közül a legnépszerűbb a Balaton.

Az eddigi előfoglalások száma alapján szeptemberben, a balatoni települések közül legkedveltebbek:

Siófok Balatonfüred Hévíz Keszthely Balatonlelle Balatonboglár Tihany Tapolca Zamárdi Veszprém

Szállástípusokat tekintve a vendégek többsége, mintegy 36 százaléka apartmanban, 33 százalékuk hotelben, a Balatonnál pihenők 18 százaléka pedig vendégházban száll meg

– írja a Szállás.hu. adataira hivatkozva a Mandiner.