Sörfesztivál várja a különleges ízek rajongóit a fővárosban

Sörpadok várják a látogatókat / Fotó: SPAR

A rajongók stílusa köszön vissza az idei fesztiválsörben

A főtámogató SPAR standján megkóstolható a Belvárosi Sörfesztivál hivatalos söre, a 2024-es Festival Hippie. A sörkülönlegesség egyszerre mutatja meg az ismerősen könnyed, komlós IPA hagyományait, ugyanakkor idén a rajongók és a készítők szándéka szerint új alapanyagok, ízek és technológiák emelik magasabb szintre a megújult fesztiválsör élményét. A fesztiválsör stílusát az elmúlt évekhez hasonlóan a rajongók határozhatták meg.

A Festival Hippie-n kívül hétféle sör – köztük az illatos Horizont Hazy Queen, a Pannonhalma Witbier búza, a FIRST Belgian Cherry, a Fehérnyúl Rafa, és a Szent András Majdnem Mangó is csapon lesz a SPAR standján, ahol ezeken felül üveges és dobozos sörkülönlegességek is várnak a sörrajongókra.