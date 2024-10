Négy magyar turisztikai attrakció is Európa élvonalában

Tokaj-Hegyalja mintaprojektje Bodrogkeresztúrhoz kapcsolódik. Fülöp, a gólya éveken keresztül télen sem költözött el a településről, végül egy villanyvezetéknek repülve lelte halálát. Ez indította el azt a folyamatot, amelynek keretében a településen a légvezetékek földkábelbe kerültek, elkészült egy, a gólyákat bemutató látogatóközpont, és mára egy aktív turizmust szolgáló táborhely és sportprogramok, valamint madárgyűrűző és egyéb természetvédelmi programok hívják fel a figyelmet a gólyákra a térségben. Erre azóta több aktív turisztikai program épült, amely a Bodrogzug madárvilágát, illetve a település és a térség egyedi értékeit mutatja be a látogatóknak.

Sárvár GoGreen projektje a gogreen.sarvar.hu címen elérhető webes alkalmazás, amelynek működése rendkívül egyszerű. A felületre érkező látogatóknak csak a „Zöld ötlet generálása” gombra kell kattintani, és máris kapnak egy, az utazáshoz kapcsolódó GoGreen tippet. A rendszer lehetőséget kínál a felhasználóknak arra is, hogy az egyes javaslatokat megosszák a közösségi oldalakon, illetve a kapcsolódó blogbejegyzések segítségével akár extra, a környezet védelmével kapcsolatos információkhoz is juthatnak. Az egyes tippeknél azt is jelzi az alkalmazás, hogy annak a megvalósítása igényel-e előkészületet, vagy könnyen kivitelezhető.

Esztergom jó gyakorlata a helyi termelői piachoz kötődik, amit a helyi turisztikai szervezet működtet. A piac nem csupán a környék helyi termelői számára biztosít értékesítési lehetőséget, hanem a helyi lakosokat és a turistákat egyszerre szolgálja ki. A városnéző kisbuszok (dottó) segítségével a helyi lakosságot támogató programként időről időre transzfert biztosítottak a helyi idős embereknek a piacon való vásárláshoz, a turisták számára pedig tematikus piaci programokat szerveztek, melynek központjában a helyi alapanyagok, helyi termékek, a rövid beszállítói láncok kialakítása és a helyi vállalkozások egyediségének a bemutatása állt.