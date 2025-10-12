Több mint egynapos lesz a világ leghosszabb repülőjárata – hamarosan elindul

A kínai China Eastern Airlines egy olyan új légi járatot vezet be, amely a Sanghaj-Putungi nemzetközi repülőtér és a Buenos Aires-i Ministro Pistarini nemzetközi repülőtér között közlekedik majd, az út 25,5 órát fog igénybe venni. Az első ilyen gép az év végén, december 4-én száll fel, és az utasok közel 20 113 kilométert fognak megtenni a két nagyváros között. Hetente két járat indul, s bár „közvetlenek”, tartalmaznak egy kétórás megállót az új-zélandi Aucklandben – számol be az Origo.
A Daily Mail kitér arra, hogy a gépek ritkán használt légi folyosókon közlekednek majd a Csendes-óceán felett, mindezt az időmegtakarítás érdekében. A China Eastern Airlines a járatot a világ első olyan kereskedelmi útvonalaként jellemzi, amely a Föld két átellenes pontján fekvő városokat köt össze.
A Sanghaj–Auckland–Buenos Aires útvonalat a légitársaság fontos lépésnek tekinti egy új „légi selyemút” kiépítésében az Ázsia–Csendes-óceáni térség és Dél-Amerika között.
Eddig azoknak, akik Kína és Argentína között szerettek volna utazni, az átszállások miatt jellemzően több mint 30 órát kellett a levegőben tölteniük.
Az új, ultrahosszú repülőjárat nem lesz olcsó, mert a jegyárak a turistaosztályon 1130 és 1670 font (kb. 510 ezer és 755 ezer forint) között mozognak. A business classra a repülőjegy ára körülbelül 3700 font (kb. 1,67 millió forint).
A SkyScanneren található információk szerint Sanghajból Buenos Airesbe jelenleg a legrövidebb járat 29 órás, és 1 óra 25 perces átszállást tartalmaz Amszterdamban, a jegy ára pedig 2050 font (kb. 927 ezer forint). E két végpont között a legolcsóbb repülőút 922 fontba (kb. 417 ezer forint) kerül, viszont 54 óra és 43 perc hosszú, három csatlakozással.
Korábban a Qantas is bejelentette, hogy 2027-ben elindít egy új, ultrahosszú távú útvonalat, amely körülbelül 20 órát vesz igénybe. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) júniusi konferenciáján az ausztrál légitársaság már betekintést is nyújtott abba, hogy mire számíthatnak az utasok a fedélzeten – írta meg a The Times.
A fényűző repülőgépet tudományos kutatások alapján úgy tervezték meg, hogy az utazás után minél inkább elkerülhető legyen a jetlag. Például olyan cirkadián ciklust követő világítást szereltek be, amely az emberi test természetes ritmusához, vagyis az alvás-ébrenlét körforgáshoz igazodik.
Ilyen körülmények között utazhatnak majd az utasok a Qantas ultrahosszú repülőjáratán:
A hosszú repülőúton az Airbus A350-es repülőgépein az eddigi legnagyobb – 84 centiméteres – lábtér szolgálja majd az utasok kényelmét a turistaosztályon. Két USB-C port is a rendelkezésükre fog állni a gyorstöltéshez, továbbá
Sőt, a fedélzeten közösségi tereket is kialakítottak, ahol az utasok számára lehetőség nyílik a testmozgásra, nyújtózkodásra, amelyet videós útmutatók is segítenek majd. A járaton utazóknak emellett ingyenes, nagy sebességű wifi és bluetooth áll majd rendelkezésére.
Ezek a járatok a méretükhöz viszonyítva ugyanakkor a világon a legkevesebb ülőhellyel rendelkeznek a tágas kabinok, ágyak, dönthető fotelek és étkezősarkok kialakítása miatt. Az ultrahosszú repülőjáratok gépein kialakított egyéb kényelmi funkciókról itt olvashat további részleteket.
