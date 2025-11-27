Súlyos gondatlanság okozta a hongkongi toronyházak tüzét, már legalább 55 halottról van információ: egy napja zuhannak az építőipari holding részvényei

A felelősök felkutatása folyamatban van

Még teljesen meg sem tudták fékezni a lángokat, a rendőrség már átkutatta a lakótelepért felelős épületkarbantartó cég telephelyét és lefoglalta a mulasztásra utaló dokumentumokat – közölte a Guardian.

Okunk van feltételezni, hogy a cég felelős személyei súlyosan gondatlanul jártak el, ami a baleset kialakulásához vezetett, és a tűz ellenőrizhetetlen terjedését okozta, ami súlyos áldozatokkal járt

– mondta Eileen Chung rendőrfőnök.

A helyszínen készült videófelvételeken látható, hogy a lángok legalább két, 32 emeletes toronyból csapnak ki, amelyek zöld építési hálóval és bambuszállványokkal vannak borítva. A hatóságok közölték, hogy a hét érintett blokk közül négyben eloltották a lángokat, a többit pedig ellenőrzés alá vonták.

A részvények is megérezték a balesetet

A China Taiping Insurance Holdings részvényei csütörtökön 8 százalékkal estek vissza, miután aggodalmak merültek fel a társaság esetleges felelősségével kapcsolatban egy hongkongi lakótelepen, ahol hatalmas tűzvészben legalább 55 ember meghalt és közel 300-an eltűntek.

A Wang Fuk Court bejegyzett tulajdonosainak nyilvánosan elérhető ülésjegyzőkönyve szerint a tagok 2024 decemberében jóváhagyták a China Taiping Insurance (Hongkong) biztosítási fedezetének folytatását a lakótelep számára.

A biztosítási időszak 2025. január 1-jétől 2026. december 31-ig tart a nyilvántartások szerint. A biztosítási szerződés részeként a biztosító legfeljebb kétmilliárd hongkongi dollár (257 millió dollár) kártérítési kötelezettséget vállal a komplexum külső és nyilvános területeiért. A China Taiping Insurance egy nyilvánosan elérhető projektismertető dokumentum szerint biztosítási fedezetet nyújtott a folyamatban lévő felújítási projekt kivitelezőjének, a Prestige Construction and Engineering Companynek is.