Villámrajtot vett a Mol a közgyűlés előtt, 110 ezer pont felett a BUX – erősödik a forint

Emelkedéssel indult a kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX 0,3 százalékkal 110 192 pontig került feljebb az előző napi történelmi csúcsról, ezze l ójabb mérföldkövet ért el a vezető index.

Történelmi csúcson nyitott a BUX, menetel a Mol csütörtök reggel / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A magyar blue chip részvények közül a Mol kurzusa 1,2 százalékkal 2934 forintig lőtt ki. Az olajtársaság részvényesei ma rendkívüli közgíűlésen döntenek a vállalat holdinggá alakításáról.

Az OTP 0,1 százalékkal 34 470 forintra drágult,

a Richter papírjai fél százalékkal 9850 forintra drágultak,

a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékkal 1752 forintra ereszkedett.

A befektetők ma az orosz-ukrán háború lezárására irányuló béketervről érkező hírekre figyelhetnek a nap folyamán. Itthon a délelőtti kormányinfón, illetve Nagy Márton nemezetgazdasági miniszternek a Parlament gazdasági bizottsága előtti meghallgatásán hangozhat el potenciálisan piacmozgató információ. Az amerikai tőzsdék ma a hálaadás napi ünnep miatt zárva tartanak, így világszerte alacsonyabb kereskedési volumenre lehet számítani a börzéken.

A forint kisebb erősödéssel indította a csütörtöki kereskedést a meghatározó devizákkal szemben. A kamatelőny továbbra is támogatja a hazai fizetőeszközt, a devizapiacon is csendesebb napra van kilátás az amerikai ünnep miatt. Az igazi megmérettetés holnap este vár a forintra, a Moody's ekkor vizsgálja felül a magyar adósbesorolást.