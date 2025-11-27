Deviza
Villámrajtot vett a Mol a közgyűlés előtt, 110 ezer pont felett a BUX – erősödik a forint

Történelmi csúcson indította a csütörtöki kereskedést a BUX index, amely először jár 110 ezer pont felett. A tőzsdét a Mol húzza, a forint is erősödéssel próbálkozik. Az amerikai börzék ma zárva tartanak.
K. T.
2025.11.27, 09:09
Frissítve: 2025.11.27, 09:12

Emelkedéssel indult a kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX 0,3 százalékkal 110 192 pontig került feljebb az előző napi történelmi csúcsról, ezze l ójabb mérföldkövet ért el a vezető index.

Mol, BUX
Történelmi csúcson nyitott a BUX, menetel a Mol csütörtök reggel / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A magyar blue chip részvények közül a Mol kurzusa 1,2 százalékkal 2934 forintig lőtt ki. Az olajtársaság részvényesei ma rendkívüli közgíűlésen döntenek a vállalat holdinggá alakításáról.

  • Az OTP 0,1 százalékkal 34 470 forintra drágult, 
  • a Richter papírjai fél százalékkal 9850 forintra drágultak, 
  • a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékkal 1752 forintra ereszkedett.

A befektetők ma az orosz-ukrán háború lezárására irányuló béketervről érkező hírekre figyelhetnek a nap folyamán. Itthon a délelőtti kormányinfón, illetve Nagy Márton nemezetgazdasági miniszternek a Parlament gazdasági bizottsága előtti meghallgatásán hangozhat el potenciálisan piacmozgató információ. Az amerikai tőzsdék ma a hálaadás napi ünnep miatt zárva tartanak, így világszerte alacsonyabb kereskedési volumenre lehet számítani a börzéken. 

A forint kisebb erősödéssel indította a csütörtöki kereskedést a meghatározó devizákkal szemben. A kamatelőny továbbra is támogatja a hazai fizetőeszközt, a devizapiacon is csendesebb napra van kilátás az amerikai ünnep miatt. Az igazi megmérettetés holnap este vár a forintra, a Moody's ekkor vizsgálja felül a magyar adósbesorolást.

Az euró jegyzése 0,06 százalékkal 381,7 forintra ereszkedett kilenc óráig, a dollár árfolyama pedig 0,03 százalékkal mérséklődött, 329,3 forintra.

A svájci frank 0,08 százalékal lett olcsóbb, az angol font 0,03 százalékkal kerül kevesebbe.

A régiós devizákhoz képest is javítani tudott a hazai fizetőeszköz: a cseh koronát 0,09 százalékkal, a lenygel zlotyt 0,01 százalékkal jegyzik alacsonyabban.

