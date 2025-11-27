Kínai kézbe kerülhet a legendás sporszermárka, de a surranópályán még ott figyelnek a japánok is

Élesedik a verseny a gyengén muzsikáló német sportszergyártó, a Puma megvásárlásáért. Az már korábban kiderült, hogy a cégnek távol-keleti vevői lehetnek, de arról most számolt be a Bloomberg, hogy a kínai szektortárs, az Anta Sports Products tanácsadók bevonásával már konkrét ajánlaton dolgozik, azaz a túllépett az egyszerű érdeklődők szintjén megrekedt kínai Li Ningen és a japán ASICS-on.

A többi között a Manchester City csapatát „öltöztető” Puma könnyű felvásárlási célponttá vált / Fotó: Anadolu via AFP

A hongkongi tőzsdén jegyzett Anta az ügylet finanszírozásába bevon egy meg nem nevezett magántőke-társaságot is, de végső döntést még nem hoztak az akvizícióról. Az egykor olasz Fila és a Jack Wolfskin márkákat portfóliójában tudó Anta egyébként jó passzban van, részvénye 10 százalékot erősödött az idén, piaci értéke pedig elérte a 31 milliárd dollárt, vagyis a Puma kapitalizációjának tizenkétszeresét.

Hárman is pályáznak a Puma megszerzésére

A kínai cég egyébként a téli sportok világában is otthonosan mozog, miután 2019-ben pénzügyi befektető partnerével közösen 5,2 milliárd dollárért megszerezte az Amer Sportsot, vele együtt a Salomon és az Arc’teryx márkákat.

A Pumával hírbe hozott másik kínai vevőjelölt, a legendás kínai tornász, Li Ning nevével fémjelzett sportszergyártó korábban befektetési bankok bevonásával elemezte a német vállalat megvásárlásának lehetőségeit, de azóta sűrű hallgatásba burkolózott.

Most a Reuters érdeklődésére azt írták, hogy érdemi tárgyalásokat vagy értékeléseket nem folytattak a Puma-ügylettel kapcsolatban, s hogy továbbra is a névadó márkájuk ismertségének és forgalmának növelésére fókuszálnak. Ennek alapján le lehetne húzni őket a listáról, bár a sport és az üzleti élet mindig tartogat meglepetéseket.

Pinault ütős ajánlatra vár, bagóért nem adja a Pumát

A Li Ning szintén a hongkongi börzén jegyzett részvényei az idén 8 százalékkal drágultak, a vállalat piaci értéke pedig elérte a hatmilliárd dollárt. Számára tehát rágósabb falat lenne a Puma felvásárlása.

Vele szemben viszont nem törte meg a csendet a sportcipőiről világhírűvé vált japán ASICS, amelyet sötét lóként tartanak számon ezen a versenyen. Hogy ki lesz a befutó, azt még nem tudni, addig is a Puma folytatja mélyrepülését, s távolodását a sportszerpiac

Nike,

Adidas

és Puma

alkotta klasszikus triójának első két tagjától. A cég részvényárfolyama is lekövette a gyenge üzleti teljesítményt, s már 62 százalékkal esett az idén, piaci értéke ezzel 2,52 milliárd euróra zuhant. Azaz vonzó és könnyű felvásárlási célponttá vált, noha egy potenciális tulajdonosváltáshoz előbb a 29 százalékkal főrészvényesnek számító Pinault családot kell megfőzni.