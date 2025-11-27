Kínai kézbe kerülhet a legendás sporszermárka, de a surranópályán még ott figyelnek a japánok is
Élesedik a verseny a gyengén muzsikáló német sportszergyártó, a Puma megvásárlásáért. Az már korábban kiderült, hogy a cégnek távol-keleti vevői lehetnek, de arról most számolt be a Bloomberg, hogy a kínai szektortárs, az Anta Sports Products tanácsadók bevonásával már konkrét ajánlaton dolgozik, azaz a túllépett az egyszerű érdeklődők szintjén megrekedt kínai Li Ningen és a japán ASICS-on.
A hongkongi tőzsdén jegyzett Anta az ügylet finanszírozásába bevon egy meg nem nevezett magántőke-társaságot is, de végső döntést még nem hoztak az akvizícióról. Az egykor olasz Fila és a Jack Wolfskin márkákat portfóliójában tudó Anta egyébként jó passzban van, részvénye 10 százalékot erősödött az idén, piaci értéke pedig elérte a 31 milliárd dollárt, vagyis a Puma kapitalizációjának tizenkétszeresét.
Hárman is pályáznak a Puma megszerzésére
A kínai cég egyébként a téli sportok világában is otthonosan mozog, miután 2019-ben pénzügyi befektető partnerével közösen 5,2 milliárd dollárért megszerezte az Amer Sportsot, vele együtt a Salomon és az Arc’teryx márkákat.
A Pumával hírbe hozott másik kínai vevőjelölt, a legendás kínai tornász, Li Ning nevével fémjelzett sportszergyártó korábban befektetési bankok bevonásával elemezte a német vállalat megvásárlásának lehetőségeit, de azóta sűrű hallgatásba burkolózott.
Most a Reuters érdeklődésére azt írták, hogy érdemi tárgyalásokat vagy értékeléseket nem folytattak a Puma-ügylettel kapcsolatban, s hogy továbbra is a névadó márkájuk ismertségének és forgalmának növelésére fókuszálnak. Ennek alapján le lehetne húzni őket a listáról, bár a sport és az üzleti élet mindig tartogat meglepetéseket.
Pinault ütős ajánlatra vár, bagóért nem adja a Pumát
A Li Ning szintén a hongkongi börzén jegyzett részvényei az idén 8 százalékkal drágultak, a vállalat piaci értéke pedig elérte a hatmilliárd dollárt. Számára tehát rágósabb falat lenne a Puma felvásárlása.
Vele szemben viszont nem törte meg a csendet a sportcipőiről világhírűvé vált japán ASICS, amelyet sötét lóként tartanak számon ezen a versenyen. Hogy ki lesz a befutó, azt még nem tudni, addig is a Puma folytatja mélyrepülését, s távolodását a sportszerpiac
- Nike,
- Adidas
- és Puma
alkotta klasszikus triójának első két tagjától. A cég részvényárfolyama is lekövette a gyenge üzleti teljesítményt, s már 62 százalékkal esett az idén, piaci értéke ezzel 2,52 milliárd euróra zuhant. Azaz vonzó és könnyű felvásárlási célponttá vált, noha egy potenciális tulajdonosváltáshoz előbb a 29 százalékkal főrészvényesnek számító Pinault családot kell megfőzni.
Francois-Henri Pinault korábban jelezte, hogy nyitott az ajánlatok meghallgatására, egyszersmind leszögezte, hogy bagóért nem válik meg a részesedésétől, amelyet az Artemis nevű befektetési holdingja révén birtokol. A Pumában lévő pakett viszont nem tartozik a stratégiai befektetések közé, azaz nem érinthetetlen.
Az új seprű egyelőre csak a lapátot találta meg
A luxusipari befektetéseiről és csodaszép mexikói színész feleségéről, Salma Hayekről ismert mágnás a többi között a Gucci, a Balenciaga és az Yves Saint Laurent márkákat magába foglaló Kering révén vált tulajdonossá a Pumában, még 2018-ban.
Pinault-nak egyébként a szintén a hírnevéhez méltatlanul teljesítő luxuscége is fejfájás okoz, a Kering rendbetételével a Renault korábbi vezérigazgatóját, Luca de Meót bízta meg most szeptemberben, erről ebben a cikkünkben számoltunk be részletesen.
Pinault a Pumánál is lecserélte a vezérigazgatót, s a megújhodás menedzselését Arthur Hoeldre bízta. Aki a múlt hónapban kilencszáz fős elbocsátást jelentett be az adminisztrációs munkakörökben.
Hoeld mellett az Adidastól átcsábított új üzemeltetési igazgató, Andreas Hubert feladata az is, hogy az amerikai piacra szánt termékeiket versenyképes szinten tudják tartani, miután Donald Trump épp azokat az országokat sújtotta magas büntetővámokkal, amelyek a globális sporszergyártás arany háromszögét (Vietnám–Kína–Indonézia) képezik.
Az 1948-ban Rudolf Dassler által alapított Puma október végén publikált gyorsjelentése szerint a január-szeptemberi időszakban a tavalyinál 8,5 százalékkal kisebb, 5,97 milliárd eurós bevétellel zárt, s már 309 millió eurós a vesztesége, miközben tavaly ilyenkor még 257 milliós adózott profitról számolhattak be.