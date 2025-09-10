Kanada és Magyarország közelebb kerül egymáshoz: jövőre újra közvetlen járattal juthatunk el Torontóba

Új közvetlen repülőjárat indul Magyarország és Kanada között: 2026 júniusától visszatér az Air Canada Budapest–Toronto járata, amely a nyári szezonban heti négy alkalommal közlekedik majd. A döntés nemcsak az utazók számára kínál kényelmesebb alternatívát, hanem hazánk turizmusának és gazdasági kapcsolatainak is új lendületet adhat.

Visszatér hazánkba az Air Canada: újraindítják a Budapest–Toronto járatot / Fotó: Anadolu via AFP

A Budapest–Toronto járat az Air Canada széles törzsű Boeing 787-9 Dreamliner gépeivel indul újra. A modern, 298 férőhelyes repülőgépek három utazási osztályt kínálnak: Business Class, Premium Economy és Economy. Így mind a szabadidős, mind az üzleti utasok megtalálhatják a számukra megfelelő szolgáltatást.

A menetrend szerint a járat 2026. június 6. és október 24. között közlekedik majd hétfőn, szerdán, szombaton és vasárnap.

A gépek Budapestről helyi idő szerint 13:15-kor szállnak fel, és 15:15-kor landolnak Torontóban. A visszaút 21:55-kor indul a kanadai nagyvárosból, és másnap 11:25-kor érkezik a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.

A közvetlen Budapest–Toronto járat nagy előnye, hogy az átszállás nélküli utazás mellett Torontóban számos további csatlakozást biztosít. Innen könnyen elérhetők Kanada más térségei, az Egyesült Államok nagyvárosai, valamint egzotikus célpontok is, mint a Karib-térség, Hawaii vagy Dél-Amerika több országa. Az Air Canada a nyári szezonban összesen 47 680 ülőhelyet kínál majd a két város között, ami jól mutatja a várható utasforgalmat. A keresletet az is alátámasztja, hogy jelenleg évente közel 90 ezer légi utas közlekedik Magyarország és Kanada között, többségük átszállással.

Új turisztikai és üzleti lehetőségek nyílnak meg

A Budapest Airport vezérigazgatója, Francois Berisot kiemelte: „Az Air Canada Budapest–Toronto járatával idén nyáron már a második közvetlen észak-amerikai desztinációt jelentettük be. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy Budapest vonzereje a tengerentúlon is folyamatosan növekszik.”

A Visit Hungary vezérigazgatója, Csendes Olivér hozzátette, hogy a közvetlen kapcsolat különösen fontos a beutazó turizmusban:

A Budapest–Toronto útvonal új lendületet adhat a szabadidős és üzleti forgalomnak is. Kanada a harmadik legmagasabb költésű küldőpiacunk, ezért a járat újranyitása stratégiai jelentőségű.

A közvetlen repülés nemcsak a rokonlátogatásra vagy nyaralásra induló utasoknak jelent kényelmesebb megoldást, hanem az üzleti utazóknak és a konferenciaturizmus (MICE) szereplőinek is. Emellett a Budapestről induló folyami hajós turizmus szempontjából is nagy előny, hiszen a kanadai vendégek számára így egyszerűbb és gyorsabb az eljutás.

Az Budapest–Toronto járat hírét még Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is megosztotta: