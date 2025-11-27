Rekorderedményekkel rukkolt elő a Gránit Bank, szédületes növekedésről számolt be a pénzintézet

A Gránit Bank 2025 első 9 hónapjában 16,1 milliárd forint adózás előtti eredményt ért el, amely több mint 11,3 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest – közölte a pénzintézet csütörtök reggel.

Gránit Bank / Fotó: Below the Sky / Shutterstock

Csúcsra futott a Gránit Bank nettó profitja

A 14,5 milliárd forint adózás utáni nyereség pedig a bank eddigi történetének legmagasabb első 9 havi adózott eredménye, és 14,4 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet.

A lakossági betétek 29 százalékkal nőttek az előző év hasonló időszakához képest, szemben a bankszektor 11,1 százalékos átlagos lakossági betétnövekedésével. A vállalati betétállomány éves szinten 10,2 százalékkal bővült, a szektor 8 százalékos átlagos növekedését szintén túlszárnyalva.

A lakossági hitelportfólió éves összevetésben 27,1 százalékkal bővült, a piac 12 százalékos növekedését messze felülmúlva, míg a vállalati hitelállomány 46,1 százalékkal emelkedett, szemben a bankszektor 0,7 százalékos értékével.

A kiemelkedő eredmény két lényeges oka a bank szerint a konzervatív hitelezési standardok alkalmazása és a digitális, innovatív megoldások folyamatos bevezetése volt.

A Gránit Bank a menedzsment szerint az elmúlt 9 hónapban is megőrizte költséghatékonysági előnyét, a költség/mérlegfőösszeg mutató 0,95 százalékos értéke lényegesen alacsonyabb a szektor 1,8 százalékos értékéhez képest. A működési költség/bevételek arány 36,4 százalék, amely 6,5 százalékponttal kedvezőbb a piac 42,9 százalékos átlagánál.

A legfontosabb mutatószámok

a Bank hitel- és kötvényállománya egy év alatt 44,6 százalékkal nőtt, miközben a banki piac 3,7 százalékkal bővült.

az ügyfélbetétek állománya ugyancsak a szektor átlaga felett emelkedett: a teljes betétállomány 12,9 százalékkal megelőzve a piac 9,1 százalékos bővülését, ezen belül a lakossági betétek 29 százalékkal nőttek 12 hónap alatt, szemben a bankszektor 11,1 százalékos átlagos lakossági betétnövekedésével.

a vállalati betétállomány éves szinten 10,2 százalékkal bővült, meghaladva a szektor 8 százalékos átlagos növekedését.

a mérlegfőösszeg 2025 harmadik negyedévének végén 1629 milliárd forint volt, ami 9,8 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és több mint 6 százalékponttal haladja meg a piac 3,6 százalékos bővülési ütemét.

A saját tőke egy év alatt 73,5 százalékkal nőtt.

A dinamikus növekedés eredményeként a Gránit Bank piaci részesedése szeptember végén a betétállományban 3,3 százalék, a hitelállományban pedig 2,3 százalék volt.

A bank hitelportfóliójának minősége változatlanul kiváló: a nemteljesítő hitelek aránya (NPL) 2025. szeptember végén mindössze 0,19 százalék, jóval a 2 százalék feletti piaci átlag alatt.

A bank költséghatékonysági előnyét, a számos új termék és innováció bevezetése mellett is őrzi. A működési költség/bevételek arány (CIR) 36,4 százalék, amely 6,5 százalékponttal kedvezőbb a piac 42,9 százalékos átlagánál. A költség/mérlegfőösszeg mutató 0,95 százalék, szemben a szektor 1,8 százalékos értékével, ami a digitális üzleti modell tartós hatékonysági előnyét mutatja.