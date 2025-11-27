Deviza
EUR/HUF381.83 -0.08% USD/HUF329.71 +0.1% GBP/HUF435.54 -0.17% CHF/HUF409.33 -0.12% PLN/HUF90.25 -0.02% RON/HUF75 -0.09% CZK/HUF15.79 -0.12% EUR/HUF381.83 -0.08% USD/HUF329.71 +0.1% GBP/HUF435.54 -0.17% CHF/HUF409.33 -0.12% PLN/HUF90.25 -0.02% RON/HUF75 -0.09% CZK/HUF15.79 -0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,676.23 -0.14% MTELEKOM1,770 +0.9% MOL2,920 +0.68% OTP34,280 -0.5% RICHTER9,765 -0.36% OPUS532 +0.38% ANY7,240 +0.55% AUTOWALLIS151.5 +0.33% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,376.23 -0.44% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,342.79 -0.22% BUX109,676.23 -0.14% MTELEKOM1,770 +0.9% MOL2,920 +0.68% OTP34,280 -0.5% RICHTER9,765 -0.36% OPUS532 +0.38% ANY7,240 +0.55% AUTOWALLIS151.5 +0.33% WABERERS5,400 +0.37% BUMIX10,376.23 -0.44% CETOP3,750.03 +0.59% CETOP NTR2,342.79 -0.22%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Budapest
kormányinfó
Gulyás Gergely

Kormányinfó: Gulyás Gergely tiszta vizet önt a pohárba – ez vár a csőd szélén tántorgó Budapestre

A szerdai kormányülés után csütörtök délelőtt Gulyás Gergely ismerteti a kormány friss döntéseit. Cikkünk frissül.
VG
2025.11.27., 09:51
Fotó: MTI

Csütörtök délelőtt 10 órától tart tájékoztatót Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. 

GULYÁS Gergely; VITÁLYOS Eszter
Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy sajnálják, hogy hat év alatt a fővárosi vezetés csődközeli állapotba vezettette Budapestet. 

„Tisztán szeretnénk látni. Azt várjuk, hogy a Fővárosi Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget, 

nyitottak vagyunk belépni, csődsegélyt nyújtani. Budapest nem lehet működésképtelen, a főváros működése mindenki számára fontos. Budapest fizetésképtelensége nem eredményezheti a mőködőképesség hiányát” – jelentette ki.

A kormányinfón elhangzott, hogy a 14. havi nyugdíjbevezetését decemberben tárgyalja az országgyűlés, így a nyugdíj első részletét, vagyis a 25 százalékát kifizetik jövőre a 13 havi nyugdíjjal egyszerre.

Gulyás Gergely elmondta, hogy mintegy 8000 milliárd forintot fordítanak nyugdíjkiadásokra. 

 

Cikkünk frissül.

 

Gulyás Gergely korábban úgy fogalmazott, hogy Karácsony Gergely főpolgármester „a hatévi városvezetés után beismerte, hogy az ország leggazdagabb városa már nemcsak csődközeli helyzetben van, hanem fizetésképtelen is”. Hozzátette, hogy Budapest pénzügyi helyzete „trükkök százaival” sem kozmetikázható tovább.

„A kormány meggyőződése, hogy a baloldali városvezetés következményeit nem szenvedheti el Budapest. Ezért elkötelezettek vagyunk Budapest működőképességének fenntartása mellett” – tette hozzá.

Közölte, hogy a helyzetet értékelni fogják és 

a csütörtöki kormányinfón a kormány lépéseiről tájékoztatni fogja a nyilvánosságot.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Interspar

Megnyílt Magyarország legmodernebb hipermarkete: elképesztő összeget költöttek rá

A SPAR Magyarország folytatja átfogó modernizációs programját, melynek keretében több mint 2,6 milliárd forintos beruházással korszerűsítette az Allee bevásárlóközpontban található INTERSPAR áruházát. A megújult hipermarket új szintre emeli a bevásárlás.
2 perc
kormányinfó

Kormányinfó: Gulyás Gergely tiszta vizet önt a pohárba – ez vár a csőd szélén tántorgó Budapestre

A szerdai kormányülés után csütörtök délelőtt Gulyás Gergely ismerteti a kormány friss döntéseit. Cikkünk frissül.
3 perc
európai acélipar

Lengyelország gyászol, Európa szégyellheti magát: 220 évig működött, most végleg bezár a legendás acélgyár – videón a végső búcsú a Huta Korlewskától

A lengyelországi üzembezárás 270 dolgozót érint.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu